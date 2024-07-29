“هيئة تنظيم الطيران الأردني” تعلّق جميع الرحلات الجوية للشركات الوطنية إلى بيروت

عمان – أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، اليوم الاثنين، تعليق رحلاتها الجوية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، حيثُ ستلغي الشركة رحلة الاثنين RJ403 ورحلة الثلاثاء RJ407 وذلك بحسب قرار هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني بتعليق جميع رحلات الشركات الوطنية إلى مطار بيروت ولمدة وجيزة.

وقالت الملكية، في بيان صحفي، إن التقييم مستمر فيما يتعلق برحلات الثلاثاء.

وأعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني إن تعليق رحلات الشركات الوطنية هو “إجراء تحوطي” لتقييم المخاطر للرحلات الجوية إلى بيروت.

وأضافت أنه ستتم متابعة تطورات الأوضاع في المنطقة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتشغيل الرحلات الجوية بأمن وسلامة.

وكانت ذكرت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، أن عدم انتظام مواعيد رحلاتها الجوية يتعلق بمخاطر التأمين في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية والذي تسبب في إلغاء أو تأخر بعض الرحلات في مطار بيروت.

وأدى هجوم صاروخي أسقط 12 قتيلا في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل السبت إلى زيادة المخاوف من اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران.

وألغت لوفتهانزا ويوروينغز التابعة لها ثلاث رحلات إلى بيروت كان من المقرر أن تنطلق بعد ظهر الاثنين، بحسب ما أظهرته لوحة مواعيد إقلاع ووصول الرحلات في المطار وموقع تتبع الرحلات فلايت رادار 24.

وأظهرت بيانات فلايت رادار 24 أيضا أن الخطوط الجوية التركية ألغت رحلتين ليل الأحد. كما ألغت شركة طيران صن إكسبرس التركية للرحلات منخفضة التكاليف وشركة إيه جيت التابعة للخطوط الجوية التركية وشركة طيران إيجه اليونانية والخطوط الجوية الإثيوبية وشركة طيران الشرق الأوسط رحلات كان من المقرر وصولها إلى بيروت اليوم الاثنين.

الخارجية تهيب بالأردنيين تجنب السفر إلى لبنان

وقد أهايب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمواطنين الأردنيين تجنب السفر إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، حرصاً على سلامتهم وذلك في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن.

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وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق التي تشهد توتراً، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصة بهذا الخصوص.

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كما جدد السفير القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان إلى التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت من خلال الرابط التالي: ⁦‪mfa.gov.jo/ar/embassy/Bei…‬⁩

‏والتواصل مع الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة من خلال الأرقام التالية:

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•الخط الساخن للسفارة الأردنية في بيروت: 0096181699837.

‏•وحدة مركز العمليات في الوزارة:

‏•00962799562903

‏•00962799562471

‏•00962799562193

‏أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: ⁦‪[email protected]