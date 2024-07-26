العكايلة يقدم استقالة “غاضبة” من حزب العمل الإسلامي، ويعلن عدم ترشحه للانتخابات

أعلن الدكتور عبدالله العكايله أنه لن يكون مرشحاً للانتخابات النيابية القادمة، علماً أنه لم يكن تداول اسمه مرشحاً على قائمة حزب جبهة العمل الإسلامي في الأسابيع الماضية بناءً على طلب منه أو استشارته، الأمر الذي يدعوه إلى تأكيد عدم ترشحه مجدداً.

وقد أعلن العكايلة في الوقت ذاته استقالته من عضوية حزب جبهة العمل الإسلامي، “غير نادمٍ ولا أسفٍ على ذلك”، ولكنه أكد استمرار تعلقه بالفكرة الإسلامية العظيمة، وانتمائه إليها عقيدة وفكراً ومنهج حياة.

وهناك انباء أن العكايلة سيعلن قراره رسميا في الايام القادمة.