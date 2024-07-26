العكايلة يقدم استقالة “غاضبة” من حزب العمل الإسلامي، ويعلن عدم ترشحه للانتخابات

26 يوليو، 2024

أعلن الدكتور عبدالله العكايله أنه لن يكون مرشحاً للانتخابات النيابية القادمة، علماً أنه لم يكن تداول اسمه مرشحاً على قائمة حزب جبهة العمل الإسلامي في الأسابيع الماضية بناءً على طلب منه أو استشارته، الأمر الذي يدعوه إلى تأكيد عدم ترشحه مجدداً.

وقد أعلن العكايلة في الوقت ذاته استقالته من عضوية حزب جبهة العمل الإسلامي، “غير نادمٍ ولا أسفٍ على ذلك”، ولكنه أكد استمرار تعلقه بالفكرة الإسلامية العظيمة، وانتمائه إليها عقيدة وفكراً ومنهج حياة.

وهناك انباء أن العكايلة سيعلن قراره رسميا في الايام القادمة.

26 يوليو، 2024

مقالات ذات صلة

الحاضنة الشعبية تمنع أجهزة السلطة من اعتقال “أبو شجاع” قائد كتيبة طولكرم – سرايا القدس

26 يوليو، 2024

إلغاء رحلات من وإلى باريس.. “أعمال تخريبية” تعطل قطارات فرنسا قبيل افتتاح الأولمبياد

26 يوليو، 2024

ترامب: ذكّرت الرئيس الأكراني زيلينسكي بأن روسيا هزمت هتلر ونابليون

26 يوليو، 2024

صدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب، اعتبارا من اليوم الخميس

25 يوليو، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى