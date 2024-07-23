كتائب القسام تبث، اليوم الثلاثاء، مشاهد من “كمائن الموت” التي نصبتها لجنود العدو في مخيم يبنا بمدينة رفح/ شاهدوا

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي في كمينين بمخيم يبنا للاجئين، جنوب غربي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام، “بعد عودة مقاومينا من عقدهم القتالية، أكدوا نصب كمائن ضد جنود العدو داخل مخيم يبنا في مدينة رفح”.

وأظهرت المقاطع المصورة، نصب مقاتلي القسام لكمين في نفق هجومي وتفجيره في خمسة من جنود الاحتلال بعد استدراجهم.

كما عرضت “القسام”، وقوع قوة أخرى من جيش الاحتلال في كمين آخر بمنزل في مخيم يبنا حيث فجرت القسام المكان بعد دخول القوة.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت كتائب القسام بأنها دكّت قوات الاحتلال المتوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بقذائف الهاون.

واستهدفت، صباح اليوم، جرافة للاحتلال من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” قرب مسجد الظلال شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأمس الاثنين، أعلنت كتائب “القسام”، الجناح المسلح لحركة “حماس”، عن عمليات نوعية أسفرت عن مقتل وجرح عدد من جنود الاحتلال.

وقالت “القسام” في بيان: “أوقعنا أفراد قوة صهيونية متحصنة داخل مبنى بين قتيل وجريح في حي الفرقان بتل السلطان غرب رفح”.

وأشارت إلى “استهداف دبابة ميركافا 4 صهيونية بقذيفة الياسين 105 في حي الفرقان”.

وتابعت: “استهدف مجاهدونا جرافة عسكرية صهيونية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105″ في ذات الحي”.

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وأضافت في بيان آخر: “قصفنا بالاشتراك مع الجبهة الشعبية قوات العدو شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع بقذائف الهاون”.

كما أعلنت “القسام” تفجير جزء من نفق بقوات هندسة الاحتلال أثناء ضخهم غازا متفجرا بداخله في تل السلطان غرب رفح جنوبي القطاع.

كذلك؛ أعلنت القسام عن قصف “مقر قيادة العدو في محور نتساريم بمنظومة الصواريخ رجوم قصيرة المدى من عيار 114ملم”.