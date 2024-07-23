مجزرة..استشهاد ازكيهم نافع وأبو عبدو ومحمد بديع والشقيقتين روزة وبيان سالم بمخيم طولكرم، وجهاد شلالدة بمنطقة الخليل

طولكرم والخليل – استشهد 6 فلسطينيين، منهم 5 بينهم فتاتان، صباح اليوم الثلاثاء، جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدف مجموعة من المواطنين في مخيم طولكرم، في حين استشهد السادس في الخليل، في الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إعلامية: إن مسيرة إسرائيلية اغتالت قائد كتائب القسام في مخيم طولكرم ازكيهم نافع بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي المُسيّر موقع بمخيم طولكرم.

وإلى جانب الشهيد “نافع”، ارتقى 4 آخرون وهم: أبو عبدو، محمد بديع، والشقيقتان روزة جمعة سالم، وبيان جمعة سالم، وفق ما أوردته المصادر المحلية.

والليلة الماضية، فرضت قوات الاحتلال طوقا حول مخيم طولكرم من جميع محاوره، ونصبت فرق القناصة في محيطه، وداهمت عددًا من المنازل في محيط مخيم طولكرم، وفتشتها وحققت مع أصحابها ميدانيا.

وجرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي البنية التحتية في محيط مدخل مخيم طولكرم، وتعمدت تدمير عدد من مركبات المواطنين.

إلى ذلك، استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، في بلدة سعير، شمال شرق الخليل.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب جهاد محمد حسين شلالدة (39 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين خلال اقتحامها البلدة، ما أدى لإصابة الشاب شلالدة بجروح خطيرة قبل أن يعلن استشهاده لاحقا.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت فجرا، بلدة سعير ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت عددا من منازل المواطنين، وتخللها عمليات احتجاز واستجواب ميدانية واعتداء بالضرب، ما أدى لاندلاع مواجهات في البلدة، اطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والمدمع.

وفي التفاصيل، استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة، وذلك جراء قصف مسيرة إسرائيلية منازل في مخيم طولكرم فجر اليوم الثلاثاء.

واغتالت مسيرة إسرائيلية قائد كتائب القسام في مخيم طولكرم ازكيهم نافع، بعد قصف طيران الاحتلال المسير موقع بمخيم طولكرم، كما استشهد 4 آخرين وهم: أبو عبدو، محمد بديع، والفتاتين الشقيقتين روزة جمعة سالم، وبيان جمعة سالم.

وذكرت مصادر طبية أن 5 فلسطينيين استشهدوا عقب قصف طيران الاحتلال المسير موقع في مخيم طولكرم من بينهم فتاتين، وقائد كتائب شهداء الأقصى في مخيم طولكرم أبو عبدو، وقائد كتائب القسام في المخيم.

وسحبت جرافة الاحتلال جثامين الشهداء داخل مخيم طولكرم ونكلت بهم، فيما منعت قوات الاحتلال مركبات الإسعاف من الدخول إلى المخيم وأطلقت النار تجاه طواقم الإسعاف.

وأفاد الهلال الأحمر، فجر اليوم الثلاثاء، بإصابة شاب (30 عاما) برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، وأصيب بثلاث رصاصات في الفخذ واليد والبطن.

كما أصيب شاب برصاص الاحتلال في الصدر بعد اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طولكرم، وتم نقله الى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ووصفت حالته ما بين المتوسطة والخطيرة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مقتضب إن “طائرة لسلاح الجو هاجمت مسلحين خلال حملة عسكرية في منطقة طولكرم، حيث تخوض القوات اشتباكات في المنطقة”.

وأعادت قوات الاحتلال اقتحام مدينة طولكرم للمرة الثانية خلال ساعات قليلة، وتزامن الاقتحام مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع، وتشويش على شبكات الاتصالات والإنترنت.

واستهدفت مجموعة من المقاومين قوات الاحتلال بعبوة ناسفة شديدة الانفجار في محيط مخيم طولكرم،

وقالت كتائب القسام – كتيبة طولكرم في بيان مقتضب: “فجرنا عبوة ناسفة في جرافة D9 وأليات الاحتلال خلال تقدمها في شارع المقاطعة”.

وسمع دوي إطلاق نار وانفجارات في المنطقة، ناجمة عن اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات ناسفة محلية الصنع.

وفرضت قوات الاحتلال طوقا حول مخيم طولكرم من كافة محاوره، ونصبت فرق القناصة في محيطه.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في محيط مخيم طولكرم، وفتشتها وحققت مع أصحابها ميدانيا.

وقامت جرافات الاحتلال بعمليات تجريف وتدمير واسعة للبنية التحتية في محيط مدخل مخيم طولكرم، وتعمدت تدمير عدد من مركبات الفلسطينيين.

كما استشهد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، في بلدة سعير، شمال شرق الخليل.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الشاب جهاد محمد حسين شلالدة (39 عاما) متأثرا بإصابته الحرجة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب المواطنين خلال اقتحامها البلدة، ما أدى لإصابة الشاب شلالدة بجروح خطيرة قبل أن يعلن استشهاده لاحقا.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجرا، بلدة سعير ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت عددا من منازل المواطنين، وتخللها عمليات احتجاز واستجواب ميدانية واعتداء بالضرب، ما أدى لاندلاع مواجهات في البلدة، اطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والمدمع.

⭕️ »»مصادر محلية: جرافة الاحتلال تنكل بجثامين الشهـ داء في مخيم طولكرم. pic.twitter.com/thJjuO0uGp — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 23, 2024