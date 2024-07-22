“دائرة حمراء رصدت انفجار المسيّرة”.. حزب الله يعرض مشاهد من هجوم ضد الجيش الإسرائيلي في الجولان/ شاهدوا

عرض “حزب الله” اللبناني اليوم مشاهد من عملية نفذها في وقت سابق، استهدف فيها مربض الزاعورة التابع للجيش الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل.

فقد نشر الإعلام الحربي في “حزب الله” مشاهد من “عملية استهداف المقاومة الإسلامية مربض الزاعورة التابع لجيش العدو الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل”.

وأبانت اللقطات لحظة إطلاق طائرتين مسيّرتين وتحليقهما، وبدائرة حمراء، أشار الإعلام الحربي في “حزب الله” إلى لحظة انفجار طائرة في الموقع المستهدف.

وقال “حزب الله” في بيان سابق له حول هذه العملية: “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على اعتداء ‌‏العدو الإسرائيلي الذي طال بلدة صفد البطيخ، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوما جويا بِسرب ‌‏من المسيرات الإنقضاضية على مرابض المدفعية والصواريخ في الزاعورة، مُستهدفة أماكن تموضع ‏واستقرار ضباطها وجنودها ومنصات القبة الحديدية فيها، وأصابت ‏أهدافها بِدقة وحققت إصابات ‏مُؤكدة”.‏

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، امس الاول السبت، إصابة جنديين في صفوفه، جراء سقوط طائراة مسيرة أطلقها “حزب الله” باتجاه الجولان.

المصدر: RT