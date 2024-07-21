بايدن يقرر “فجأه” التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية، ويعلن دعمه وتأييده الكاملين لترشيح كاملا هاريس

واشنطن – أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاحد، إنه قرر التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضاف بايدن (81 عاما) أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق هذا الأسبوع بشأن قراره الانسحاب من السباق في منافسة المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وفي بيان نشره على صفحته على منصة “إكس” قال بايدن “لقد كان أعظم شرف في حياتي أن أخدم كرئيس لكم”.

وأضاف “رغم أنني كنت أعتزم الترشح لولاية أخرى، أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى وأركز فقط على أداء مهامي الرئاسية خلال الفترة المتبقية من ولايتي”.

وقد أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، دعمه وتأييده لترشيح نائبته كامالا هاريس لتكون مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخبات للرئاسة الأميركية في نوفمبر المقبل.

وقال بايدن في صفحته على موقع (إكس)، “أود أن أقدم دعمي وتأييدي الكاملين لكامالا، لتكون مرشحة حزبنا هذا العام.. أيها الديمقراطيون، حان الوقت للعمل معا وهزيمة ترامب.. هيا بنا نقوم بذلك”.

وفي حال ترشيح هاريس لخلافته في السباق الانتخابي، ستكون أول امرأة على الإطلاق من أصحاب البشرة السوداء تخوض سباق الرئاسة.

وتعليقا على تنحي بادن، قال زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب تشاك شومر إن “بايدن وضع بلاده وحزبه ومستقبلنا أولا”.

وفي المقابل، قال ترامب لشبكة “سي.إن.إن” في أول تصريح له بعد إعلان منافسه الانسحاب، إنه يعتقد أن “هزيمة كاملا هاريس ستكون أسهل من هزيمة بايدن”.

فقد اعتبر ترامب، اليوم الأحد، أن الرئيس الحالي، جو بايدن، “أسوأ رئيس على الإطلاق في تاريخ بلادنا” وذلك بعد دقائق من إعلان الأخير انسحابه من الانتخابات الرئاسية 2024.

وفي مكالمة هاتفية مع شبكة “سي إن إن”، قال ترامب إنه يعتقد أن هزيمة نائبة الرئيس، كامالا هاريس، ستكون أسهل من هزيمة بايدن، رغم عدم إعلان الديمقراطيين مرشحهم الجديد بشكل رسمي بعد، علما بأن بايدن أعرب عن تأييده لها للترشح للرئاسة.

ونقلت رويتر عن مصدر مطلع أن بايدن كان يعتزم حتى وقت متأخر من مساء أمس السبت مواصلة الترشح للرئاسة، لكنه أبلغ كبار الموظفين الساعة 1:45 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم أنه سينسحب.

وواجه بايدن في الفترة الأخيرة دعوات متزايدة للانسحاب من سباق الرئاسة وإنهاء محاولته لإعادة انتخابه بعد أدائه الضعيف في مناظرة أمام ترامب الشهر الماضي، وتساؤلات عن قدراته الذهنية والبدنية.

وتجعل هذه الخطوة بايدن أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة ينسحب في وقت متأخر جدا من السباق الانتخابي، وأول رئيس ينسحب بسبب مخاوف بشأن صحته العقلية.