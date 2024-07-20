استشهاد الأسير المحرر إبراهيم الزعاقيق خلال مواجهات مع قوات العدو في بلدة بيت امر شمال الخليل/ فيديو

20 يوليو، 2024

الخليل – وفا- استشهد، الليلة الماضية، شاب اثر اصابته بجروح خطيرة في رأسه ببلدة بيت امر شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

واكدت مصادر طبية في المستشفى الأهلي بمدينة الخليل استشهاد الشاب إبراهيم حمزة إبراهيم زعاقيق (٢٠ عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الرأس في بيت أمر.

وقال الناشط الاعلامي في بلدة بيت أمر محمد عوض لـ”وفا”، إن مواجهات اندلعت في البلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام صوب المواطنين، ما أدى لإصابة الشاب بالرصاص الحي في رأسه، إلى جانب إصابة العشرات بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام عولجوا ميدانيا.

وذكر عوض ان المواجهات اندلعت في وسط بيت أمر بالقرب من المسجد القديم عندما اقتحم جنود الاحتلال البلدة حيث اصيب الشهيد برصاصة قاتلة في رأسه وتم نقله للمستشفى الاهلي بالخليل حيث أعلن الأطباء عن استشهاده.

والشهيد اسير محرر تم إطلاق سراحه من سجون الاحتلال قبل اسبوعين وكان الشهيد اصيب قبل عامين برصاص الاحتلال وهو وحيد والديه من الذكور، وله 8 اخوات.

وقد اعلنت القوى الوطنية والإسلامية الاضراب الشامل، اليوم السبت، حدادا على روح الشهيد.

20 يوليو، 2024

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