كتائب القسام تنشر مشاهد لعدة كمائن مُحكمة نصبتها لقوات العدو الصهيوني في حي تل الهوى غرب مدينة غزة/ شاهدوا

عرضت قناة الجزيرة، اليوم الاربعاء، مشاهد حصلت عليها لعدة أكمنة نصبتها كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- لقوات الاحتلال الإسرائيلي في حي تل الهوى غرب مدينة غزة.

ويظهر الفيديو عناصر القسام وهم يقومون برصد ومتابعة قوات الاحتلال، قبل نصب 4 أكمنة ليلية لهم، بتاريخ 8 يوليو/تموز الجاري.

وخلال الفيديو قام عناصر القسام بتفجير آليات إسرائيلية بواسطة العبوات الناسفة أو عن طريق قاذف “الياسين 105”.

وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أعلنت كتائب القسام استهداف مقاتليها لدبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” قرب مفترق المشروع شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.