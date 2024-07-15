الاعلام الزائف.. مذيع قناة “سكاي نيوز” يقمع شاباً بريطانياً لأنه صرخ “فلسطين حرة”/ شاهدوا

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطعا مصورا للبث المباشر لقناة “سكاي نيوز”، من محيط الملعب الذي شهد المباراة النهائية بين إسبانيا وإنجلترا، عندما التقت بمشجع بريطاني يهتف لفلسطين.

وقال المشجع: “الحرية لفلسطين “، بعد انتهاء مقابلته معنا. حاول مذيع القناة إسكاته قائلا، “شكرا جزيلا لك، نحن لسنا بحاجة إلى ذلك الليلة”.

وتوج المنتخب الإسباني بلقب كأس أمم أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه، عقب فوزه على نظيره الإنجليزي بنتيجة 1-2 في النهائي اليوم الأحد على الملعب الأولمبي في برلين.

وتقدمت إسبانيا في مستهل الشوط الثاني عبر الجناح المتألق نيكو ويليامز في الدقيقة 47، قبل أن يدرك البديل كول بالمر هدف التعادل لإنجلترا بحلول الدقيقة 74.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، منح البديل الآخر ميكيل أويارسابال المنتخب الإسباني هدف الفوز في الدقيقة 86.

وعقب العدوان على غرة، تصاعدت نسبة مناهضة الاحتلال بشكل كبير، حتى بدأت أوساط الاحتلال تتحدث عن مخاطر تغير صورة “إسرائيل” في الغرب.

واستشهد العديد من المواطنين الفلسطينيين في غارات عنيفة وقصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن أربعة شهداء بينهم أطفال سقطوا إثر غارة للاحتلال على منزل بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وفي ذات الوقت، شنت مدفعية جيش الاحتلال قصفا مكثفا على مخيم النصيرات وسط القطاع.

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وذكر بيان للدفاع المدني في غزة، أن طواقمه انتشلت 400 شخص بين شهيد ومصاب، بعد انتهاء عملية البحث في المواصي.

وأوضح البيان، أن القصف الإسرائيلي دمر 1200 خيمة ومقر لتوزيع مساعدات خيرية، ومحطة تحلية مياه.

وعبر عن إدانته لإصرار الاحتلال على استهداف المدنيين، ورفض التنسيق لدخول وإخراج المصابين والشهداء.