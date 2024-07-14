أمريكا تتداعى.. إصابة ترامب بعيار ناري في محاولة لاغتياله خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا.، ومقتل مُطلق النار/ فيديوهات

بتلر (بنسلفانيا): أصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعيار ناري أصاب أذنه اليمنى، أمس السبت، خلال اعتلائه منصة تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وكان ترامب قد بدأ لتوه في إلقاء خطابه في بلدة بتلر عندما وقع الحادث. وأظهرت لقطات تلفزيونية حالة من الذعر تنتشر بين الصفوف الأمامية للتجمع الانتخابي بعد سلسلة من أصوات إطلاق النار.

وأظهرت مقاطع فيديو من موقع الحادث ترامب وهو يرفع قبضته أثناء اصطحابه إلى خارج المنصة وأذنه ملطخة بالدماء.

وأعلن ترامب أنه أصيب برصاصة في أذنه، وكتب على منصته “تروث سوشال”، “لقد أصابتني رصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذني اليمنى”. وأضاف “من غير المعقول أن يحدث عمل كهذا في بلدنا”.

وظهرت في اللقطات المصورة دماء على أذنه ووجهه وقناصة على سطح قريب من المنصة التي كان يقف عليها ترامب.

وقالت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق إنه “بخير” بعد أن سحبه عملاء الخدمة السرية من على منصة بعد سماع أصوات أعيرة نارية.

وقال ستيفن تشيونغ المتحدث باسم ترامب في بيان “الرئيس ترامب يشكر سلطات إنفاذ القانون وأول المستجيبين لتحركهم السريع خلال هذا العمل الشنيع. إنه بخير ويجري فحصه في منشأة طبية محلية. سيجري الكشف عن مزيد من التفاصيل”.

وقال مسؤول الاتصالات في جهاز الخدمة السرية أنتوني غوغلييلمي على منصة إكس إن “جهاز الخدمة السرية اتخذ إجراءات وقائية والرئيس السابق في أمان”، متحدثا عن أن ثمة “تحقيقا يجري” حاليا و”سيتم نشر مزيد من المعلومات عند توافرها”.

مقتل مُطلق النار

ذكرت وسائل إعلام أمريكية السبت أنّ المُشتبه في إطلاقه النار خلال التجمّع الانتخابي للمرشّح الجمهوري دونالد ترامب السبت قد لقي حتفه.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست بأن “المدعي العام لمقاطعة بتلر ريتشارد غولدنغر قال إن شخصين لقيا حتفهما، أحدهما من يشتبه في أنه مطلق النار”. من جهتها نقلت شبكة إيه بي سي نيوز عن غولدنغر قوله إن شخصا من بين الحاضرين في التجمع قد يكون أصيب أيضا.

ترامب يعتزم حضور المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري

أفاد مستشارو ترامب، أنه يتطلع قدما إلى المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري يوم الاثنين رغم حادث إطلاق النار خلال تجمعه الانتخابي يوم السبت..

ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، حيث من المقرر أن يجري الإعلان رسميا عن ترشيح ترامب كمرشح الحزب للانتخابات الرئاسية، في ميلووكي بولاية ويسكونسن يوم غد الاثنين.

وجاء في بيان صادر عن حملة ترامب والمؤتمر الوطني للحزب الجمهوري “يتطلع الرئيس ترامب قدما للإنضمام إليكم جميعا في ميلووكي في الوقت الذي نمضي فيه قدما في مؤتمرنا لترشيحه ليكون الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة”.

وتابع “باعتباره مرشح حزبنا، سيواصل الرئيس ترامب مشاركة رؤيته لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.

وأعلن مسؤول في البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن تحدّث إلى منافسه الجمهوري دونالد ترامب بعد إصابته خلال ما يبدو أنّها محاولة اغتيال.

وقال المسؤول “هذا المساء، تحدّث الرئيس بايدن إلى الرئيس السابق ترامب”، مضيفا أنّ بايدن سيتلقّى من مسؤولي إنفاذ القانون صباح الأحد إحاطة مُحدَّثة بشأن الواقعة.

بايدن: يجب على الجميع إدانة ما حصل

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس السبت، إنه تم إطلاعه على واقعة إطلاق النار، وأضاف بايدن في بيان أنه “ممتن لسماع أنه بخير وبصحة جيدة. أنا أصلي من أجله ومن أجل أسرته ومن أجل من كانوا في التجمع ونحن في انتظار المزيد من المعلومات”.

وتابع “أنا وجيل (زوجة بايدن) نشعر بالامتنان لجهاز الخدمة السرية لتوفير الحماية له.. لا مكان لهذا النوع من العنف في الولايات المتحدة وعلينا أن نتحد كأمة واحدة لإدانة هذا الأمر”.

وقال بايدن في كلمة مقتضبة إنّه “يجب على الجميع إدانة” إطلاق النار الذي وقع خلال تجمّع انتخابي لدونالد ترامب السبت.

تحديد هوية مطلق النار على ترامب

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان اليوم الأحد، إنه حدد هوية ‭‭”‬‬الشخص المتورط” في محاولة اغتيال الرئيس السابق، دونالد ترامب، خلال تواجده في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا.

وأوضح المكتب أن ذلك الشخص يدعى توماس ماثيو كروكس، ويبلغ من العمر 20 عاما.

وكان مراسل لشبكة “سي إن إن” الأميركية، قد قال في منشور على منصة “إكس” نقلا عن مصادر لم يكشف عنها، إن مكتب التحقيقات الفدرالي “حدد هوية” الشخص المشتبه في قيامه بإطلاق النار.

وأضاف المراسل أن المتهم، الذي لقي حتفه، “بلغ من العمر 20 عاما، وهو من ولاية بنسلفانيا”.

من جانبها، نقلت قناة “إيه بي سي 7” في وقت سابق عن مسؤولين قولهم، إنه “يتم إجراء اختبار الحمض النووي” لتحديد هوية المشبه به، لأنه “لم تكن بحوزته بطاقة هوية”.

وكان المدعي العام لمقاطعة بتلر في بنسلفانيا، ريتشارد غولدنغر، قد أكد عبر شبكة “سي إن إن”، أن المشتبه به في إطلاق النار “كان خارج المكان الذي أقيم فيه التجمع الانتخابي في الهواء الطلق”، في حين رجحت خبراء عسكريون لشبكة “إيه بي سي نيوز” الأميركية نوع السلاح المستخدم.

وقال غولدنغر: “لا أعرف كيف وصل إلى المكان.. لكنه كان في الخارج”، مضيفا أنه لا تتوافر لديه معلومات عن هويته.

كما تحدث غولدنغر لشبكة “إي بي سي نيوز” قائلا، إن مطلق النار كان متمركزا على مبنى محاذ لموقع التجمع الانتخابي.

وأكدت مراسلة مارثا راداتز مراسلة شبكة “أي بي سي نيوز” أن المعلومات التي تستند إلى مصادر من بينها خبير عسكري تشير إلى أن مطلق النار استخدم بندقية قنص من طراز “أيه أر-15″، حيث أطلق 8 طلقات.

Trump got shot in the side of the head at his rally in Pennsylvania pic.twitter.com/5xtwgRscOr — Hodgetwins (@hodgetwins) July 13, 2024

⚡️#BREAKING Trump is bleeding from his ear following the assassination attempt in Pennsylvania pic.twitter.com/sVHZXS1lf0 — War Monitor (@WarMonitors) July 13, 2024