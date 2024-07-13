تيسير خالد يناشد المحكمة الجنائية الدولية الأمر باعتقال نتنياهو ووزير حربه غالانت

دعا القيادي الفلسطيني، تيسير خالد الإدارة الأميركية الى التصرف بمسؤولية والطلب من حكومة نتنياهو – سموتريتش – بن غفير التوقف فورا عن استهداف المدنيين في قطاع غزة بالأسلحة والذخائر الفتاكة ، التي تقدمها الولايات المتحدة الأميركية لجيش الاحتلال الاسرائيلي .

جاء ذلك في ضوء الجريمة الجديدة ، التي ارتكبها جيش الاحتلال اليوم السبت في منطقة المواصي في خانيونس ، وهي المنطقة التي اعلنها الجيش كمنطقة آمنة ودعا المدنيين الى اللجوء لها ، ما تسبب في ارتقاء أكثر من 100 شهيد ومصاب في مجزرة مروعة ، تضاف الى مسلسل جرائم هذا الجيش في حربه الوحشية على قطاع غزة .

وأضاف بأن جيش الاحتلال الاسرائيلي يثبت كل يوم أنه الجيش الأكثر إجراما في العالم ، فهو يهاجم بطائرات إف 16 الأميركية النازحين الفلسطينيين في مراكز إيواء يحددها هو ويقوم في الوقت نفسه بقصفها دون ان يعير اهتماما لتدخل منظمات دولية ، كوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( اونروا ) ، التي تزود هذا الجيش بالمعلومات التفصيلية عن مراكز الايواء هذه مرة في الصباح وأخرى في المساء كل يوم ..

ودعا تيسير خالد في ضوء ذلك المحكمة الجنائية الدولية الى إصدار أوامر الاعتقال دون إبطاء بحق بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت ، كما دعا دول العالم وبخاصة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي الى مغادرة سياسة توجيه النداءات لجيش ودولة الاحتلال لتجنب استهداف المدنيين او حتى التخفيف من استهدافهم ، وهي تعلم ان هذه النداءات لا تجد آذانا صاغية في تل أبيب.