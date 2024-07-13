تحت شعار “مع المقاومة حين تقاتل وحين تفاوض”.. انطلاق مسيرة حاشدة الليلة الماضية من أمام المسجد الحسيني وسط عمان

انطلقت الليلة الماضية/ الجمعة مسيرةٌ شعبيةٌ حاشدةٌ من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان، نصرةً للشعب الفلسطيني وتعبيرًا عن التضامن مع المقاومة الباسلة الصامدة منذ عشرة اشهر.

ووقد جاءت المسيرة تحت شعار: “مع المقاومة حين تقاتل.. مع المقاومة حين تفاوض”، بدعوة من “الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن”، للتأكيد على رفض الشارع الأردني لجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة على مرأى ومسمع العالم اجمع.

فتحت شعار “مع المقاومة حين تقاتل وحين تفاوض”، شارك آلاف الأردنيين في المسيرة التي انطلقت ليل الجمعة من أمام المسجد الحسيني بمنطقة وسط البلد في العاصمة عمان.

وأكد المشاركون أن الأردنيين معنيّون بكلّ ما يجري في قطاع غزة وكلّ فلسطين باعتبارهم أولياء الدم، وباعتبار الأردن مستهدف بمخططات الصهاينة التوسعية.

ولفت المشاركون إلى ما تشهده الضفة الغربية والمسجد الأقصى من انتهاكات يمارسها الصهاينة بحماية ودعم من جيش وشرطة الاحتلال.

وقد شدد المشاركون على دعمهم فصائل المقاومة الفلسطينية المسلّحة وعلى رأسها كتائب الشهيد عزّ الدين القسام / الجناح العسكري لحركة (حماس)، وذلك باعتبارها السبيل لردع العدوّ ودحر الاحتلال.

كما ردد المشاركون في المسيرة هتافاتٍ تحيّي المقاومة في غزة والضفة والقدس، وتؤكد على انحياز الشعب الأردني لحقوق الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ونيل كامل حقوقه المشروعة وتحرير كامل التراب الفلسطيني من النهر إلى البحر.

وطالب المتظاهرون الدول العربية والإسلامية والعالم بالتوقف عن التنديد والاستنكار، وبالتحرك الحقيقي للجلم العدوّ الصهيوني ووقف إراقة دماء أهلنا في فلسطين.

وقد ألقى القيادي في الحركة الإسلامية، سعود أبو محفوظ كلمة خلال المسيرة أكد فيها على الوقوف إلى جانب المقاومة في فلسطين حين تقاتل وحين تفاوض، مشيدًا بصمود المقاومة الأسطوري الذي أفشل كل المؤامرات الساعية لتهجير أهل غزة وتشريدهم من أرضهم.