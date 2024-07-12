كتائب القسام تفجر دبابتي “ميركافا 4” وجيبين عسكريين قرب برج مكة ودوار الأمين محمد بتل الهوى غرب مدينة غزة/ شاهدوا

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة، إنها قد فجرت دبابتي “ميركافا 4” بصاروخ من مخلفات الاحتلال وعبوة شواظ قرب مسجد الأمين محمد بتل الهوى غرب مدينة غزة.

كما أعلنت تفجير جيبين عسكريين بعبوة أرضية وقذيفة الياسين قرب برج مكة ودوار الأمين محمد في الحي ذاته.

وأضافت كتائب القسام أنها اشتبكت مع قوة إسرائيلية من 8 جنود واستهدفت قوة النجدة وأوقعت أفرادهما بين قتيل وجريح.

وتابعت، في بيانٍ آخر، إن مقاتليها “قصفوا قوات العدو المتموضعة في محور نتساريم (وسط غزة) بقذائف الهاون”.

بدورها، قالت سرايا القدس، إن مقاتليها قصفوا “بوابل من قذائف الهاون تموضعات لجنود وآليات العدو الصهيوني على طول خط الإمداد في محور نتساريم”.

وأضافت أن مقاتليها “استهدفوا جنودا متمركزين عند بوابة معبر رفح ومحيطها بقذائف الهاون”.

ولم يصدر على الفور تعقيب من جيش الاحتلال الإسرائيلي على ذلك.