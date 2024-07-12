أجواء لاهبة في أغلب مناطق الأردن اليوم الجمعة، وصيفية حارة غدًا وبعده

عمان – يستمر اليوم الجمعة، تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المملكة، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (2-3) درجات مئوية، وتكون الأجواء حارة في أغلب المناطق، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت وخليج العقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة وحدوث الجفاف، خاصة على المرضى وكبار السن وقت الذروة، ومن عدم ترك الأطفال بالمركبات المغلقة، داعية إلى توخي الحذر بسبب ارتفاع درجات الحرارة مما يزيد من خطر اندلاع الحرائق في الأماكن الحرجية.

وتنخفض يوم غد السبت، درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة في أغلب المناطق، وتسود أجواء صيفية عادية في معظم مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط مع ساعات الظهيرة وتكون مثيرة للغبار أحيانا.

ويطرأ الأحد، انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة وتكون الأجواء صيفية عادية في معظم مناطق المملكة، وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط مع ساعات الظهيرة وتكون مثيرة للغبار أحيانا.

وترتفع درجات الحرارة قليلا الاثنين، وتكون الأجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 36 – 25 درجة مئوية، وفي غرب عمان 34 – 23، وفي المرتفعات الشمالية 32 – 19، وفي مرتفعات الشراة 33 – 21، وفي مناطق البادية 39 – 24، وفي مناطق السهول 36 – 25، وفي الأغوار الشمالية 43 – 25، وفي الأغوار الجنوبية 45 – 29، وفي البحر الميت 43 – 27، وفي خليج العقبة 44 – 28 درجة مئوية.