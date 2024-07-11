في أحدث بيان لدائرة الإحصاءات العامة.. عدد سكان المملكة يبلغ 11.6 مليون نسمة

عمان 11 تموز (بترا)- بلغ عدد سكان المملكة حتى اليوم الخميس حوالي 11.630.323 مليون نسمة، حيث يحتل الأردن المرتبة 11 بين الدول العربية والمرتبة 86 بين دول العالم في عدد السكان.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للسكان الذي يصادف اليوم، إن الأردن شهد تغيرات ديموغرافية حادة خلال النصف الثاني من القرن الماضي نتج عنها تزايداً كبيراً في عدد السكان، إذ ارتفع عدد سكان الأردن من حوالي 586 ألف نسمة في عام 1952 إلى 11.516 مليون نسمة في نهاية عام 2023.

وأشارت إلى أن من المتوقع أن يرتفع عدد السكان إلى 11.956 مليون نسمة في نهاية 2025، حيث يبلغ معدل النمو السنوي للسكان في الأردن حاليا 1.9 بالمئة، ما يعني أن عدد السكان سيتضاعف بعد حوالي 37 عاما من الآن.

وتباينت معدلات النمو السكاني تبايناً ملحوظاً نتيجة لتغيرات شهدتها عناصر النمو السكاني المتمثلة بالخصوبة والوفاة والهجرة الصافية، حيث انخفض معدل النمو السكاني في الأردن انخفاضاً ملموساً خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي والسنوات الأولى من الألفية الجديدة، حيث انخفض المعدل من 4.4 بالمئة بين تعدادي 1979 و1994 إلى 2.6 بالمئة بين تعدادي 1994 و2004 ، إلا أنه ارتفع إلى 5.3 بالمئة خلال الفترة بين تعدادي 2004 و2015 نتيجة لأوضاع سياسية مرت بها المنطقة وما تزال والتي أدت الى تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين منذ عام 2011.

وحقّق الأردن تحسناً ملحوظاً في الخدمات الصحية خلال العقود الزمنية الأخيرة من القرن الماضي والعقد الحالي من الألفية الجديدة، ما أدى إلى انخفاض معدلات الوفاة وساهم في ارتفاع جوهري في العمر المتوقع للسكان ليصل إلى 73.3 سنة لكلا الجنسين حسب نتائج مسح السكان والصحة الأسرية عام 2017-2018.

وبينت نتائج التعداد السكاني الأخير 2015، أن نسبة صغار السن (أقل من 15 سنة) شكلت 34.3 بالمئة، من المجموع الكلي للسكان في المملكة، في حين بلغت نسبة الذين أعمارهم 15-64 عاما والذين يشكلون المخزون من القوى البشرية 62 بالمئة، وبلغت نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر) 3.7 بالمئة، في حين بلغ معدل الإعالة الديموغرافي 61.4، لعام 2023، كما انخفض متوسط حجم الأسرة للسكان في الأردن بين تعدادي 2004 و2015 (من 5.4 فرد إلى 4.8 فرد على التوالي).

كما انخفض معدل وفيات الأطفال الرضع من مستوياته المرتفعة خلال الفترة الزمنية المشار إليها من حوالي 122 لكل ألف مولود حي خلال الفترة 1952-1955 ليصل إلى 14 لكل ألف مولود حي حسب نتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2023، وانخفضت معدلات الإنجاب الكلية نتيجة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية من 5.6 طفل للأنثى في سن الإنجاب (49-15) عاما في عام 1990 إلى 2.6 طفل وذلك حسب نتائج مسح السكان والصحة الأسرية 2023، ويظهر الأثر في ارتفاع العمر وقت الزواج الأول للإناث الذي وصل الى 27.5 سنة في عام 2022 على مستويات الإنجاب في الأعمار المبكرة، والتي تعكس التغيرات في نمط الإنجاب في هذه الأعمار.

وبحسب البيان، فإن أهم العوامل الاجتماعية التي ساهمت في حدوث الانخفاض بمستويات الإنجاب إقبال الإناث على التعليم للحصول على مؤهلات تعليمية عالية، ودورها في هذا المجال خاصة من خلال الارتفاع في نسبة الإناث الأردنيات في المشاركة الاقتصادية، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح 14.0 بالمئة في عام 2023.