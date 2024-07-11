استشهاد الفتى علي ربايعة برصاص جيش العدو لدى اقتحامه، اليوم الخميس، بلدة ميثلون جنوب مدينة جنين/ فيديو

11 يوليو، 2024

جنين – قدس برس

استشهد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، في بلدة ميثلون جنوب مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن “طواقمه نقلت جثمان شهيد فتى من طريق عام في ميثلون إلى المستشفى التركي بطوباس”.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة ميثلون ما أدى لاندلاع مواجهات، أسفرت عن استشهاد الفتى علي حسن علي ربايعة (17 عاما) وإصابة شابين، كما اندلعت مواجهات في قرية سيريس المجاورة، أصيب خلالها طفلان بالرصاص الحي.

وباستشهاد الطفل ربايعة، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 573 شهيدا، من بينهم 138 طفلا، بالإضافة إلى نحو 5350 جريحا.

11 يوليو، 2024

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