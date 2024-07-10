انتباه.. ارتفاع جرائم حيازة وتعاطي المخدرات والاتجار بها في الأردن بنسبة 25.21%

ارتفعت جرائم المخدرات المرتكبة في الأردن العام الماضي، بنسبة 25.21%، وفق التقرير الإحصائي الجنائي الصادر عن مديرية الأمن العام.

ويشير التقرير الذي اطلعت عليه قناة “المملكة” إلى ارتكاب 22956 جريمة مخدرات خلال العام الماضي، مقارنة بـ 18334 جريمة في العام الذي سبقه 2022.

وبلغ عدد جرائم المخدرات المرتكبة خلال العام 2021، 19122 جريمة، مقارنة بـ 20055 جريمة مخدرات في العام 202، و19500 جريمة مخدرات في 2019، بالإضافة إلى 18400 في العام 2018.

وتوزعت نسبة جرائم حيازة وتعاطي المخدرات العام الماضي 68%، مقارنة بـ 32% جرائم الاتجار بالمخدرات وفق التقرير.

وفي السياق، فقد ارتفعت جرائم حيازة وتعاطي المخدرات في العام الماضي 2023 إلى 15611 جريمة، مقارنة بـ 13039 جريمة في العام 2022.

وفيما يتعلق بجرائم “الاتجار بالمخدرات” فقد ارتكبت 7345 جريمة في 2023، مقارنة بـ 5295 جريمة اتجار في العام الذي سبقه 2022.

وتوزعت جرائم المخدرات المرتكبة العام الماضي؛ 9417 جريمة مخدرات وقعت في إقليم العاصمة عمّان، و4891 جريمة وقعت في إقليم الوسط، و4659 جريمة مخدرات وقعت في إقليم الشمال، بالإضافة إلى 2651 جريمة في إقليم الجنوب، و1338 جريمة مخدرات ضمن اختصاص شرطة البادية الملكية.

وفي السياق، بلغت جرائم المخدرات المرتكبة من الأحداث في الأردن العام الماضي، 268 جريمة.

وتوزعت هذه الجرائم، 172 جريمة حيازة وتعاطي المواد المخدرة، و96 جريمة الاتجار بالمخدرات.