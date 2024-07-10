اجواء حارة وجافة في اغلب مناطق المملكة اليوم الاربعاء وتستمر حتى يوم السبت المقبل

عمان 10 تموز (بترا)- يطرأ اليوم الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارًا وجافًا في أغلب المناطق، وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الخميس، ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتسجل درجات الحرارة العظمى اعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، ويكون الطقس حارًا وجافًا في أغلب المناطق، وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويكون الطقس يوم الجمعة، جافًا وحارًا في أغلب المناطق، وحارا جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والأخر قد تثير الغبار في مناطق البادية .

ويطرأ يوم السبت، انخفاض قليل على درجات الحرارة ، ويكون الطقس حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 36 – 25 درجة مئوية، وفي غرب عمان 34 – 23، وفي المرتفعات الشمالية 32 – 21 وفي مرتفعات الشراة 31 – 20, وفي مناطق البادية 40 – 25 وفي مناطق السهول 37 – 25, وفي الأغوار الشمالية 42 – 27, وفي الأغوار الجنوبية 44 – 30، وفي البحر الميت 43 – 29، وفي خليج العقبة 44 – 30 درجة مئوية.