إذاعة جيش العدو تكشف، اليوم الأربعاء، عن مقتل 30 إسرائيلياً بنيران حزب الله منذ بداية الحرب على قطاع غزة

10 يوليو، 2024

كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن نحو 30 إسرائيليا قتلوا منذ بداية الحرب على غزة جراء عمليات القصف التي ينفذها حزب الله عبر الحدود.

وأوضحت الإذاعة أن 28 إسرائيليا قتلوا بنيران حزب الله في الشمال منذ بداية الحرب عمليات تبادل القصف، مشيرة إلى أن بينهم 11 مدنيا و17 جنديا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال أمس الثلاثاء إن شخصين قتلا في هضبة الجولان المحتلة بعد إطلاق صواريخ من لبنان على المنطقة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان: “بعد سقوط صواريخ في الجولان أعلنت الفرق الطبية مقتل رجل وامرأة”، مشيرة إلى أن سيارتهما أصيبت مباشرة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أشار في وقت سابق إلى إطلاق 40 صاروخا من لبنان.

10 يوليو، 2024

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