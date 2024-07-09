استشهاد الفتى غسان زهران برصاص العدو في بلدة دير أبو مشعل قرب رام الله

رام الله – استشهد، ظهر اليوم الثلاثاء، فتى فلسطيني برصاص الاحتلال الحي في بلدة دير أبو مشعل، شمال غرب رام الله.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الطفل غسان غريب زهران (١٣ عاماً) متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة دير أبو مشعل قضاء رام الله.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال نصبت كمينا عند الشارع الاستيطاني المحاذي للقرية، وأطلقت الرصاص الحي صوب عدد من الأطفال، ما أدى إلى إصابة الطفل زهران في بطنه، نقل إثرها إلى مستوصف في القرية قبل نقله بمركبة إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، حيث أعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته.

وكان اثنان من الفلسطينيين قد أًصيبا بجروح متفاوتة جراء إطلاق الاحتلال النار تجاه سكان القرية حسبما نقلت مصادر محلية.

يأتي ذلك، في إطار تصعيد الاحتلال لجرائمه بحق أهالي الضفة الغربية، بالتوازي مع حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزّة من 7 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت، وتجاوز عدد شهداء الضفة الغربية 540 شهيداً، وفق بيانات أعلنتها وكالة “أونروا” الأسبوع الجاري.