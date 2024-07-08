أزمة.. وزير الصحة يقرّر إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024، ونقابة الاطباء ترد

قرّر وزير الصحة فراس الهواري، إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024، والعودة إلى لائحة عام 2008، وذلك وفق ما نُشر في عدد الجريدة الرسمية لليوم الاثنين.

ويأتي قرار الوزير سندا للصلاحية المخوّلة له بمقتضى المادة (47) من الدستور الأردني، والمادة (3) من قانون الصحة العامة رقم (47) لسنة 2008.

وألغى الوزير العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية للعام 2024 المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (5932) بتاريخ 13/6/2024، والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008 إلى حين تزويد نقابة الأطباء وزارة الصحة بلائحة تعرفة أجور طبية وفقا لما تم التوافق عليه في اجتماعات اللجنة المشتركة المُشكّلة لهذه الغاية.

مجلس نقابة الأطباء الأردنية قال في بيان صحفي إن قرار الهواري يخالف القانون وما اتفق عليه خلال الاجتماع مع الوزراء المعنيين.

وأضاف المجلس أنه قرّر التعامل على أساس اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية وتطبيق نظام الصندوق التعاوني وتعليماته المنشورة في الجريدة الرسمية أول الشهر الماضي.

وتاليا نص بيان مجلس النقابة:

“ردا على قرار وزير الصحة والقاضي بوقف العمل بلائحة الأجور الطبية والتي نشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ ٦/١٣ / ٢٠٢٤ والمرسلة عن طريق وزير الصحة إلى رئاسة الوزراء بعد مراجعتها من قبل الوزارة ولمدة شهرين وتم مقارنتها من قبل المستشار القانوني لرئيس الوزراء مع لائحة ٢٠٠٨ ومن ثم إقرارها ونشرها بالجريدة الرسمية حسب الأصول”.

“اجتمع نقيب الأطباء الخميس الماضي مع مجموعة من الوزراء المعنيين بالقضية واتفق معهم على إجراء مراجعة للائحة رغم تأكيده بأن هذا الإجراء من صلاحيات النقابة فقط، كما ينص قانون النقابة وكما أكد المستشار القانوني لرئيس الوزراء وتم الاتفاق على أن يكون الاجتماع الثاني الاثنين لمناقشة الخطوات التالية”.

“لقد جاء قرار الوزير مخالفا للقانون ومخالفا لما اتفق عليه في اجتماعنا مع الوزراء المعنيين ولذا فإن مجلس النقابة قرّر التعامل على أساس اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية وتطبيق نظام الصندوق التعاوني وتعليماته المنشورة في الجريدة الرسمية أول الشهر الماضي، وإذا لم تلتزم الجهات التأمينية بهذه اللائحة فسوف يقرّر مجلس النقابة إلغاء العقود معها وتحديد موعد لوقف التعامل معها مع الالتزام بعلاج الحالات الطارئة دون النظر لموافقات الجهات التأمينية، أما مراجعو العيادات والمراكز فسوف يتم صرف وصولات معتمدة حسب اللائحة الجديدة”.