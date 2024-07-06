لتغييب الرواية الفلسطينية.. منصّة “يوتيوب” تحذف قناة المسار الثوري البديل

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الرفاق والأصدقاء الأعزاء

أنصار حركة المسار الثوري البديل/ المحترمين

تتواصل الحملة الصهيونية المسعورة ضد الرواية والسّردية الفلسطينية، ومحاولات اقصاء الصوت الفلسطيني في مواقع التواصل الاجتماعي، التي لن يكون آخرها قرار منصّة “يوتيوب” التجارية، التابعة لشركة “غوغل” حذف الحساب الخاص لـ “شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى” وحساب “حركة المسار الثوري البديل” خدمة للكيان الصهيوني المجرم ومصالح الشركات والدول التي ترعى وتدعم المشروع الاستيطاني العنصري في فلسطين المحتلة.

إنّ استهداف صوت الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من سياسة التطهير وحرب الإلغاء والإبادة التي تشنها هذه القوى ضد الوجود الفلسطيني منذ أكثر من قرن، وفي مقدمها الحرب اليومية التي لا تتوقف على شعبنا والمقاومة الفلسطينية، واستهداف الأصوات والمنظمات والمواقع التي تُعبّر عن الشعب الفلسطيني، وتحمل صوته إلى العالم، وتحمي تاريخه، وثقافته، وتراثه، وذاكرته الجمعية.

إننا في المسار الثوري البديل سنواصل دورنا ومسؤوليتنا الوطنية والسياسية إلى جانب قوى الشعب الفلسطيني وأنصاره في كل مكان، نحمل صوت المقاومة الفلسطينية والعربية، ونظل جسراً قوياً واصلاً بين فلسطين وكافة حركات التحرر في العالم. كما نؤكد في هذا السياق على تمسكنا بموقفنا ورؤيتنا في النظر إلى هذه الشركات بوصفها أداة استعمارية مأجورة هدفها الربح والسيطرة وتضليل الشعوب وقتل الحقيقة.

يمكنكم متابعة ومشاهدة “قناة فيديو المسار” على هذا الرابط البديل:

https://odysee.com/@masarbadil:9

لا صوت يعلو فوق صوت الشعب الفلسطيني

عاش السابع من أكتوبر… والمجد والنّصر للمقاومة الفلسطينية