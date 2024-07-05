لعنة غزة.. سوناك (المتصهين) يستقيل من زعامة حزب المحافظين بعد هزيمته الانتخابية المُدوية

أعلن ريشي سوناك، اليوم الجمعة، استقالته من زعامة حزب المحافظين، مقدما اعتذاره للرأي العام بعد الهزيمة الانتخابية التي لحقت به في الانتخابات التشريعية البريطانية، وعودة حزب العمّال إلى الحكم.

وقال قبل مغادرته مقر رئاسة الحكومة: “أنا آسف”، قبل أن يتوجه للقاء الملك تشارلز الثالث لتقديم استقالته.

وأكد سوناك: “لقد وصلني غضبهم وخيبة أملكم.. وأنا أتحمل المسؤولية”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وحقق حزب العمال بقيادة، كير ستارمر، انتصارا ساحقا في الانتخابات العامة بالمملكة المتحدة، ليصبح الرجل الأكثر انتماء إلى الطبقة العاملة من بين الذين تعاقبوا على رئاسة “العمّال” منذ عقود، هو رئيس الحكومة المنتظر.

وقالت قناة “آي.تي.في”، الجمعة، إن الحزب المعارض فاز بما يصل إلى 326 مقعدا في الانتخابات البرلمانية، مما يعني أنه يتمتع الآن بالأغلبية في مجلس العموم المؤلف من 650 مقعدا، حسب وكالة رويترز.

وفي هذا السياق، قال ستارمر: “بريطانيا أولا والحزب (العمال) ثانيا.. سيتعين علينا التحرك على الفور، لكن لا أعدكم بأن الأمور ستكون سهلة”.

وكشف تقرير لوكالة فرانس برس، أن ستارمر قبل أن يتولى رئاسة حزب العمال، تدرج في مناصب مختلفة، من محام في مجال حقوق الإنسان إلى مدع عام للدولة، لكن يبدو أن “طموحه الذي لا حدود له وإمكاناته الهائلة للعمل” سيدفعانه إلى أعلى منصب سياسي في بريطانيا.

وأضافت أن ستارمر (61 عاما) يعد الزعيم “الأكثر انتماء إلى الطبقة العاملة من بين الذين تعاقبوا على رئاسة الحزب المعارض منذ عقود”.

وخلال جولة انتخابية، قال ستارمر للناخبين: “والدي كان صانع أدوات، وأمي كانت ممرضة”، رافضا تصوير منافسيه له على أنه ينتمي إلى النخبة الليبرالية المتعجرفة في لندن.