وزارة العمل: بلاغات العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية تشمل مؤسسات القطاع الخاص

3 يوليو، 2024

عمان 3 تموز (بترا)- أكدت وزارة العمل بأنه استنادا للقرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين، فإن أي بلاغ يصدر لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية يشمل مؤسسات القطاع الخاص.
وقالت الوزارة إن المادة “59” من قانون العمل أوضحت آلية تشغيل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية بحيث نصت على أنه إذا اشتغل العامل خلال هذه العطل فإنه يستحق أجرا إضافيا لا يقل عن 150بالمئة من أجره المعتاد.
وأضافت، أنها خاطبت جميع الجهات المعنية بهذا الخصوص وهي وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة الاستثمار، غرفة صناعة الأردن، غرفة تجارة الأردن، الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن والاتحاد العام للمزارعين الأردنيين.

3 يوليو، 2024

مقالات ذات صلة

كتائب القسام تبث مقاطع من عملية “تلحيم” لعساكر العدو في رفح/ شاهدوا

2 يوليو، 2024

يا عيب الشوم.. توقف الزميل احمد حسن الزعبي تنفيذاً لقرار قديم بالسجن

2 يوليو، 2024

القبض على رجل تركي هدد سائحاً سعودياً بسلاح أبيض في إسطمبول، لانه يتكلم العربية/ فيديو

2 يوليو، 2024

التحقيقات متواصلة.. ارتفاع عدد موقوفي قضية وفيات الحجاج الأردنيين إلى 27 شخصا وإغلاق 3 شركات

2 يوليو، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى