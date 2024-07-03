وزارة العمل: بلاغات العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية تشمل مؤسسات القطاع الخاص

عمان 3 تموز (بترا)- أكدت وزارة العمل بأنه استنادا للقرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين، فإن أي بلاغ يصدر لتحديد العطل الرسمية وأيام الأعياد الدينية يشمل مؤسسات القطاع الخاص.

وقالت الوزارة إن المادة “59” من قانون العمل أوضحت آلية تشغيل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية بحيث نصت على أنه إذا اشتغل العامل خلال هذه العطل فإنه يستحق أجرا إضافيا لا يقل عن 150بالمئة من أجره المعتاد.

وأضافت، أنها خاطبت جميع الجهات المعنية بهذا الخصوص وهي وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة الاستثمار، غرفة صناعة الأردن، غرفة تجارة الأردن، الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن والاتحاد العام للمزارعين الأردنيين.