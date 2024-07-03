قوة إسرائيلية خاصة تغتال المقاوم الشهيد نضال العامر في المنطقة الصناعية شرق جنين/ فيديو

فلسطين اليوم – اغتالت قوات الاحتلال، ظهر اليوم الأربعاء، مقاوما فلسطينيا في المنطقة الصناعية بمدينة جنين.

وبحسب مصادر صحفية فلسطينية، فإن قوة خاصة من جيش الاحتلال اغتالت المقاوم نضال العامر، ابن القائد الشهيد زياد العامر، وابن عم الشهداء أيهم وأيسر العامر في المنطقة الصناعية بمدينة جنين.

بدورها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح صحفي، استشهاد الشاب نضال زياد العامر (٢٣ عاماً) برصاص الاحتلال في جنين.

في المقابل، أكدت وسائل اعلام “اسرائيلية”، اغتيال نضال عامر في مخيم جنين قبل قليل من اليوم.