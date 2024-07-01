رئيس مجلس الأعيان ينعى العين الأسبق المرحوم عمر النابلسي

1 يوليو، 2024

عمان – نعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العين الأسبق عمر النابلسي، الذي انتقل إلى رحمه الله تعالى يوم أمس الأحد، بعد حياة حافلة في خدمة وطنه وقيادته الهاشمية.

وقال الفايز، إن المرحوم كان أحد رجالات الأردن البارزين والمشهود لهم بالتميز والكفاءة، وقدم خدمات كبيرة في مختلف مواقع العمل العام التي شغلها والحقائب الوزارية التي تسلمها، وكان له دور فاعل في مجلس الأعيان من خلال العمل التشريعي والوطني.

وأضاف “وإذ نتقدم بصادق العزاء وأحر المؤاساة لأسرة الفقيد وذويه ومحبيه، فإننا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه”.

1 يوليو، 2024

مقالات ذات صلة

حلم بالغناء فأصبح «مهندس الألحان».. 19 عاما على رحيل الموسيقار محمد الموجي/2 فيديو

1 يوليو، 2024

اليوم الاثنين.. بدء تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن

1 يوليو، 2024

“استراتيجية الحرب بين أمريكا وإيران” .. محاضرة في المنتدى العربي للدكتور سـفيان التــل

1 يوليو، 2024

لطيفة تطرح كليب بعنوان «مطول الوجع» من ألبومها «مفيش ممنوع»/ فيديو

30 يونيو، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى