حلم بالغناء فأصبح «مهندس الألحان».. 19 عاما على رحيل الموسيقار محمد الموجي/2 فيديو

عرض برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الاثنين، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ذكرى وفاة الموسيقار الكبير محمد الموجي ملحن الروائع».

وجاء في التقرير: «تحلُ اليوم ذكرى وفاة الموسيقار الملحن محمد الموجي، الذي رحل في 1 يوليو 1995، بعد أن ترك بصمة في العديد من الأعمال الدرامية والأغاني الشهيرة لعمالقة الفن».

وتابع التقرير: «قدم الموجي أول أغنية في التلفزيون المصري بعد افتتاحه، وساهم في تطوير الموسيقى العربية بشكل جذري، وأصبح مهندس الألحان والنغم الأصيل وصاحب الروائع الكلثومية وأبرز المجددين في الموسيقى والغناء العربي».

وأكمل التقرير: «وُلد الموسيقار الراحل محمد الموجي 4 مارس 1923 في قرية بيلا بكفر الشيخ، ودرس في المدرسة الابتدائية بالمحلة الكبرى، ثم التحق بمدرسة الزراعة في شبين الكوم وحصل على دبلوم الزراعة، واتجه إلى القاهرة ليلتحق بمعهد الموسيقى ويحقق الحلم الذي رغب في تحقيقه، فقد كان يهوى الغناء لكن اختارته لجنة الموسيقى في الإذاعة كملحن».

وأتمّ التقرير: «قدّم الموجي العديد من الألحان الغنائية مع عدد من نجوم ومطربي زمن الفن الجميل والشاشة السوداء التي تظل خالدة في أذهان المستمع العربي حتى الآن، ولحن العديد من الأغاني لكبار المطربين أبرزهم فايزة أحمد، حيث لحن لها أكثر من 15 أغنية منها أنا قلبي إليك ميال، تمر حنة، وبيت القمر، وقدّم مع العندليب عبد الحليم حافظ 48 أغنية، وكانت (صافيني مرة) أول تعاون بينهما».

الموجى يقدم العندليب عام 1960 والأخير يرد له التحية

وللدلالة على عمق الصداقة ببين الموجي والعندليب نستحضر الحادثة التالية: ففى يوم الخميس 12 مايو 1960 أحيا العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، حفل جمعية أصدقاء مرضى مستشفيات الأطفال فى دار سينما قصر النيل بالقاهرة، ومع بدء الحفل وقف صديقه الموسيقار محمد الموجى يقدمه للجمهور قائلا: “أنا بقدم لكم أخويا ونفسى عبد الحليم حافظ”.

وبعده وقف العندليب ليبدأ وصلته الغنائية، وقبل أن يشدو رد التحية لصديقه الموسيقار قائلا: “كل سنة وأنتم طيبين، النهاردة حسيت إنى فى حاجة كانت هتبقى ناقصانى لولا إن أخويا وصديقى محمد الموجى جه من البيت عشان يقدمنى”.

وخلال الحفل شدا العندليب ببعض روائعه منها “حبك نار” كلمات الشاعر الكبير مرسى جميل عزيز، ألحان محمد الموجى، و”حكاية شعب” كلمات أحمد شفيق كامل، ألحان كمال الطويل، و”جواب” كلمات مرسى جميل عزيز ألحان كمال الطويل.