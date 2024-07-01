استشهاد الطفل محمد سرحان والسيدة نسرين ضميري وإصابة 4 مواطنين برصاص العدو بمدينة طولكرم ومخيمها/ فيديو

طولكرم 1-7-2024 وفا- استُشهد اليوم الاثنين، طفل وامرأة، وأصيب أربعة مواطنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة طولكرم ومخيميها.

وقالت مراسلتنا إن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل عشوائي خلال انسحابها من مخيم نور شمس بعد عدوان استمر أكثر من سبع ساعات، عبر شارع نابلس، فيما أطلقت مسيرة احتلالية صاروخا باتجاه مدخل مخيم طولكرم، ما أدى إلى استشهاد طفل وامرأة، وإصابة أربعة آخرين.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى ثابت ثابت الحكومي لـ”وفا”، باستشهاد المواطنة نسرين خالد ضميري (47 عاما)، جراء إصابتها بشظايا في الرقبة والظهر، إثر قصف مسيرة للاحتلال مدخل مخيم طولكرم، والطفل محمد علي سرحان (15 عاما)، جراء إصابته بعيار ناري في الرأس، وهو من سكان الحي الشرقي للمدينة.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت فجر اليوم، مخيم نور شمس، وفرضت طوقا عسكريا مشددا عليه، ومنعت المواطنين من الخروج منه أو الدخول إليه، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات المرتفعة وفي داخلها، وفجرت منزلا، وألحقت دمارا واسعا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وأفادت مراسلتنا بأن قوات الاحتلال فجرت منزلا وسط المخيم يعود للشقيقين محمد ومحمود الزنديق، ما أدى إلى اشتعال النيران داخله وتضرر المنازل المجاورة له، ومنعت طواقم الدفاع المدني من الوصول إليه.

وأشارت مراسلتنا إلى أن الاحتلال ألحق دمارا هائلا في البنية التحتية للمخيم، وتعمد تخريب الممتلكات العامة والخاصة على طول شارع نابلس، كما دمر خط المياه الرئيسي المغذي للمخيم.

كما دمرت جرافات الاحتلال محيط دوار اليونس في الحي الشمالي من مدينة طولكرم، قبل أن تواصل سيرها باتجاه ضاحية اكتابا وتجرف محيط دوار اكتابا شرق طولكرم، وتدمر ما تبقّى من منطقة دوار الشهيد سيف أبو لبدة على طول الشارع المحاذي للمخيم.

وقصفت طائرة احتلال مسيرة، أمس الأحد، منزلا في حارة المنشية بمخيم نور شمس، ما أدى إلى استشهاد الشاب سعيد عزت جابر (24 عاما)، وإصابة 5 آخرين بينهم إصابتان بحالة خطيرة.

وقد داهم جنود الاحتلال عدداً من المنازل والبنايات المرتفعة في محيط المخيم ونصبوا القناصة على أسطحها، واندلعت مواجهات على مدخل مخيم طولكرم لحظة مرور الآليات العسكرية بالقرب من مدخله وسط سماع اصوات انفجارات في المنطقة.

وكان يسمع من وقت لأخر أصوات انفجارات ناجمة عن عبوات ناسفة يفجرها المقاومون باليات الاحتلال وكانوا قد زرعوها بطريق هذه الاليات او ألقوها لحظة مرورها.

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي، قد أعلنت صباح اليوم، تأجيل جلسة امتحان الثانوية العامة اليوم الاثنين على مستوى مديرية طولكرم إلى يوم الخميس المقبل 11 تموز/ يوليو الجاري، نظرا لاستمرار قوات الاحتلال في اقتحام المدينة وحفاظا على سلامة الطلبة والمعلمين.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، استُشهد في الضفة الغربية بما فيها القدس، 556 مواطنا بينهم 137 طفلا.