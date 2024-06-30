تخفيض طفيف على أسعار البنزين بنوعيه، ورفع سعر الديزل لشهر تموز المقبل

عمان – قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (900) فلس بدلا من (915) فلساً للتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1140) فلساً بدلا من (1155) فلساً للتر، ورفع سعر الديزل ليصبح (705) فلسات بدلا من (700) فلس للتر، للفترة من 1 إلى 31 تموز المقبل.

كما قررت اللجنة الاستمرار في تثبيت سعر مادة الكاز لشهر تموز المقبل عند سعر 620 فلساً للتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند سعر 7 دنانير/ اسطوانة.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الاحد، الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر حزيران ومقارنتها بمثيلاتها لشهر أيار الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضاً على أسعار البنزين بنوعيه (90و95) وارتفاع سعر الديزل خلال شهر حزيران.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة انخفاض سعر البنزين 90 بمقدار (15) فلساً للتر، وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار (15) فلساً للتر، وارتفاع سعر الديزل بمقدار (5) فلسات للتر.