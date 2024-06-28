جيش العدو يخلي 4 قتلى و5 جرحى سقطوا مساء اليوم الجمعة خلال معارك ضارية مع المقاومة في حي الشجاعية بقطاع غزة

أجلى الجيش الإسرائيلي 4 قتلى و5 جرحى من جنوده سقطوا مساء اليوم الجمعة خلال معارك ضارية مع المقاومة الفلسطينية في حي الشجاعية بشمال قطاع غزة.

واطدت وسائل إعلام إسرائيلية “مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 5 على الأقل في اشتباكات في الشجاعية بغزة”.

وقد أعلنت كتائب عز الدين القسام أنها أوقعت قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية بقطاع غزة، حيث يخوض الجانبان معارك ضارية مساء الجمعة.

وجاء في بيان للقسام “نخوض اشتباكات ضارية من المسافة صفر مع قوات العدو في حي الشجاعية، ونوقع قتلى وجرحى في صفوفهم”.

وقالت القسام إنها قصفت “بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات العدو المتوغلة في شارع بغداد بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة”.

وذكر موقع مفزاكي راعم العبري أنه “تم إطلاق ما لا يقل عن 40 قذيفة مدفعية في الدقائق القليلة الماضية باتجاه الشجاعية”.

ومن جانبها، قالت سرايا القدس إنها أجهزت على قوة صهيونية بعد أن استدرجتها داخل مبنى به فوهة نفق مفخخ في حي الشجاعية.

وأضافت: “المبنى الذي فجرناه في قوة صهيونية تم تفخيخه بقنبلة أطلقتها طائرة F-16 إسرائيلية ولم تنفجر”

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن المعارك الأخيرة بالقطاع شملت تفجير مبان وأنفاق مفخخة في الجنود مما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

وفي الشمال أيضا، أعلنت القسام أنها استهدفت قوة صهيونية متحصنة في منزل بحي تل الهوى في مدينة غزة بقذيفة “TBG” وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت القسام إن مجاهديها تمكنوا من إسقاط طائرتين مسيرتين مزودتين بتقنية لإلقاء القنابل في حي تل الهوا بمدينة غزة

وفي السياق ذاته، نقل مراسل الجزيرة أن صفارات الإنذار دوت في نيرعام وسديروت وإيبيم في القطاع الشمالي لغلاف غزة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية أنه “رُصد إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة نحو سديروت تم اعتراض أحدهما وسقوط الآخر في منطقة مفتوحة دون الإبلاغ عن وقوع أضرار أو ضحايا”.

معارك رفح

وفي رفح، تقوم مروحيات إسرائيلية بعمليات إجلاء لجنود مصابين في المعارك، وفق مواقع للمستوطنين.

وأفاد مراسل الجزيرة بحصول اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة رفح.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام استهداف “دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 قرب مفترق الحديقة اليابانية غرب رفح” جنوبي قطاع غزة.

من جهة ثانية، أفاد مراسل الجزيرة بسقوط شهيد وعدد من المصابين في غارات إسرائيلية جديدة على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما نسف جيش الاحتلال مباني سكنية شمالي غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وسقط مصابون بنيران قوات الاحتلال في منطقة المواصي التي تؤوي نازحين غربي مدينة رفح.