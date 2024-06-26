مركز حماية الصحفيين يدعو لاستبدال عقوبة حبس الاعلامية هبة أبو طة بالخدمة المجتمعية

26 يونيو، 2024

عمان – صادقت محكمة الاستئناف على قرار محكمة البداية بحبس الإعلامية هبه أبو طه لمدة عام.

وقد أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن احترامه لقرارات القضاء الأردني، ولكنه دعا الى استبدال عقوبة الحبس بالخدمة المجتمعية، فالأردن لم يسجل في تاريخه عقوبات مشددة بالحبس للصحفيين والصحفيات.

وجدد مركز حماية وحرية الصحفيين دعوته إلى مراجعة قانون الجرائم الإلكترونية مثلما طالب جلالة الملك على ضوء التطبيق، وأثر هذا القانون على الحقوق والحريات العامة.

وأكد مركز حماية وحرية الصحفيين دعوته الدائمة لكل الصحفيين والصحفيات إلى ضرورة توخي الدقة، والموضوعية، والتوازن، وتحري الحقيقة فيما يكتبونه، وينشروه.

26 يونيو، 2024

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