على الهواء مباشرة.. الشرطة ترش أخت الرئيس الأمريكي الأسبق أوباما بالغاز المسيل للدموع/ فيديو

أفادت شبكة “سي إن إن” أن أوما أوباما، الأخت غير الشقيقة للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، تعرضت للغاز المسيل للدموع على الهواء مباشرة من قبل الشرطة، أثناء احتجاجها على مشروع قانون الضرائب المثير للجدل في كينيا اليوم الثلاثاء 25 حزيران/يونيو، حيث وقع الحادث بينما كانت تجري مقابلة مع شبكة سي إن إن.

وقالت أوباما في مقطع فيديو سجله فريق سي إن إن ببث حي ومباشر: “لم أعد أستطيع الرؤية بعد الآن، نحن نتعرض للغاز المسيل للدموع”.

جدير بالذكر ان أوما ناشطة كينية بريطانية، وقد أجرت شبكة سي إن إن مقابلة معها ضمن مجموعة من المتظاهرين الشباب عندما تم تفريقهم بالغاز المسيل للدموع في نيروبي.

وقالت أوباما “أنا هنا لأنني أنظر إلى ما يحدث. الشباب الكينيون يتظاهرون من أجل حقوقهم”. وأضافت اوباما:”إنهم يتظاهرون بالأعلام واللافتات”.

وتشهد كينيا احتجاجات واسعة النطاق ضد الزيادات الضريبية المقترحة، مما أدى إلى “الإغلاق الكامل” المخطط له للبلاد.الاحتجاجات التي أشعلها مشروع قانون المالية 2024، حشدت المواطنين تحت شعار “7 أيام من الغضب”، إيذانا بفترة من الاضطرابات المستمرة في البلاد.

من جانبه قال الرئيس ويليام روتو إنه يريد إقامة حوار مع المتظاهرين وأنه “فخور” بهم، ولكن في الوقت نفسه أشارت التقارير إلى أن قوات الأمن اختطفت عدة كينيين بارزين، خاصة أولئك الذين لديهم عدد كبير من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

BREAKING: Auma Obama is tear-gassed by Kenya police live on CNN as she joins peaceful protests against over-taxation pic.twitter.com/XLpsvLlDyz

— Larry Madowo (@LarryMadowo) June 25, 2024