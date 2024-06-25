رغم غضبة الشعب الشقيق.. حاكم المغرب يسمح لسفينة حربية إسرائيلية بالرسو في طنجة بعدما رفضتها إسبانيا/ فيديو

الرباط – نددت “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين” بما أسمته قرار السلطات المغربية السماح لسفينة حربية إسرائيلية بالرسو في ميناء طنجة شمالي البلاد، من أجل تمكين طاقمها من التزود بما يلزمهم من الوقود والأغذية، بعدما كانت قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وطالبت المجموعة بـ”فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات على من تثبت مسؤوليته عن هذا العمل المدان” الذي اعتبرته “تفريطا في السيادة الوطنية”، ووصفت هذا القرار بكونه “احتقارا وإهانة لمشاعر المغاربة وانتهاكا سافرا للدستور واعتداء صارخا على رصيدهم وميراثهم الحضاري والثقافي”، وفق تعبيرها.

وتتزامن هذه الخطوة، كما تقول الهيئة المغربية في بيان اطلعت عليه “القدس العربي”، “مع كفاح الشعب والجيش اليمني لمنع سفن القتل الصهيوني من المرور بباب المندب والبحر الأحمر للحد أو التقليل من ضحايا المجازر الصهيونية، كما تتزامن مع منع إسبانيا سفن الإبادة الجماعية من الرسو في موانئها التزاما بالمواثيق ومقررات المحاكم الدولية وتناقض ذلك مع الضمير الإنساني”.

كما تضمنت الوقفات والمسيرات التي شهدتها العديد من المدن المغربية أمس الإثنين تضامنا مع غزة، شعارات منددة برسو السفينة الإسرائيلية في ميناء مدينة طنجة.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن سلطات مدريد رفضت الأسبوع الماضي، الإذن بالتوقف في أحد الموانئ الإسبانية لسفينة تجارية تحمل أسلحة إلى إسرائيل، وهي سفينة أخرى غير سفينة الشحن “بوركوم” التي لديها إذن بالرسو في قرطاجنة (مورسيا) ووجهتها ليست إسرائيل، بل جمهورية التشيك، بحسب حكومة بيدرو سانشيز.

ونقلت وكالة الأنباء “إي في” عن مصادر دبلوماسية، أن وزارة الخارجية سترفض الإذن بالتوقف في الأراضي الإسبانية لأي سفينة تحمل شحنة أسلحة إلى إسرائيل.

وكتبت صحيفة إلكترونية إسرائيلية، أن سفينة الشحن التابعة للبحرية الإسرائيلية “كوميمويت” INS Komemiyut وصلت إلى إسرائيل قادمة من الولايات المتحدة، وذلك بعد توقفها في المغرب للحصول على الإمدادات، وقالت إنها تأكدت من هذه المعلومات من مصادر مطلعة وكذا من خلال سجلات السفن. واعتبرت ذلك “تعميقا للتعاون الدفاعي بين إسرائيل والمغرب”.

وجاء في تدوينة للناشطة الحقوقية لطيفة البوحسيني: “بالأمس سمحنا لسفينة عسكرية صهيونية للرسو في ميناء طنجة والتزود بالإمدادات وهو ما رفضته جارتنا إسبانيا، اليوم تقرر إرسال طائرات محملة بمساعدات طبية لغزة. فهمتوا شي حاجة؟”.

وكتبت أسبوعية “الأيام” على موقعها الإلكتروني: “رسو سفينة إسرائيلية في ميناء مغربي يضع السلطات في عين العاصفة”.

وكتب مدون اسمه عزيز قبي على “فيسبوك”: “إسبانيا منعت رسو سفينة حربية إسرائيلية قادمة من أمريكا بموانئها وهذا موقف يحسب لها، والمؤسف أنها رست بميناء طنجة”.

وكتب مدون آخر: “استنكر المغاربة الأحرار رسو سفينة إسرائيلية محملة بالأسلحة بميناء طنجة بعد سماح حكومة أخنوش لها بالتزود بالإمدادات مما أثار غضبهم”.