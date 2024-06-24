قائد الجيش الأمريكي: نحن سنواجه صعوبة في مساعدة إسرائيل حال نشوب حرب واسعة النطاق ضد حزب الله

واشنطن – حذر قائد الجيش الأمريكي، الجنرال تشارلز براون، من أن الولايات المتحدة ستواجه صعوبة في مساعدة إسرائيل في حالة نشوب حرب واسعة النطاق ضد حزب الله.

كما حذر من أن أي امتداد للصراع بين إسرائيل وحزب الله على الحدود الشمالية سيهدد المنطقة برمتها بحرب كبيرة وواسعة، بمشاركة إيران أيضا.

وقال الجنرال براون، إن الاحتمالات تتزايد بأن تختار إيران الدخول في حرب مباشرة مع إسرائيل في حال نشوب حرب بين جيش الاحتلال وحزب الله، بحسب قوله وتميل إيران أكثر فأكثر إلى الانضمام إلى الحرب إذا كانت تخشى أن يكون حزب الله مهدداً ومعرضاً للخطر.

وقال براون: “لن تكون الولايات المتحدة قادرة على الدفاع عن إسرائيل في حالة نشوب حرب ضد حزب الله، كما دافعت عن إسرائيل خلال الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار الإيراني في أبريل”.

واضاف: “من الأصعب بكثير إنشاء نظام دفاعي فعال ضد صواريخ حزب الله والصواريخ قصيرة المدى التي يتم إطلاقها بشكل منتظم وروتيني على إسرائيل”.

وقال براون إن “الولايات المتحدة تواصل إجراء محادثات مع القادة الإسرائيليين”. وتحذير من توسع الصراع، والرسالة المهمة التي يتم نقلها هي ضرورة التفكير في التأثير الثانوي لأي عملية في لبنان، وكيف يمكن أن تؤثر على جميع القوى في المنطقة.

وأكد أنه من وجهة نظر الولايات المتحدة فإن الأهم هو سلامة الجنود الأمريكيين المتمركزين في المنطقة. ولم يوضح ما إذا كانت ترتيبات أمنية خاصة قد اتخذت استعدادا لاحتمال توسيع القتال بين إسرائيل وحزب الله، لكنه أكد أنه لم تتعرض أي قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط لهجوم منذ فبراير.