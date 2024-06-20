استشهاد الطفل نعيم سمحة، ظهر اليوم الخميس، برصاص العدو في قلقيلية

20 يونيو، 2024

قلقيلية – اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل نعيم عبد الله نعيم سمحة (١٥ عاماً)، برصاص قوات الاحتلال في قلقيلية.

وقد أصيب الفتى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، بمدينة قلقيلية. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب هذا الطفل خلال تواجده بمنطقة “صوفين” شرق المدينة، ما أدى لإصابته في الصدر.

واقتحمت قوات الاحتلال قلقيلية وزعم الجيش الإسرائيلي أن الاقتحام جاء لمواصلة عمليات التفتيش بعد حادثة سرقة سيارة عند مدخل المدينة.

وزعم الجيش أن فلسطينيين سرقوا سيارة إسرائيلي يبلغ من العمر نحو 70 عاما، وتركوه مصابا برضوض على جانب الطريق.

20 يونيو، 2024

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