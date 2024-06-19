طالت المجمع الحكومي في مديرية الجبين.. : أربع غارات أمريكية/ بريطانية تستهدف اليوم الاربعاء محافظة ريمة باليمن

اليمن – أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا محافظة ريمة غرب اليمن بأربع غارات جوية.

وذكرت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين في خبر عاجل مقتضب، أن “العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بأربع غارات المجمع الحكومي في مديرية الجبين بمحافظة ريمة”.

ولم تتطرق القناة على الفور إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف الأمريكي البريطاني.

وفي التفاصيل، أفادت قناة “المسيرة” التابعة لحركة “أنصار الله” في اليمن، عن “عدوان أميركي بريطاني استهدف بـ4 غارات المجمع الحكومي في مديرية الجبين في محافظة ريمة”.

في وقت سابق، أعلن الجيش الأميركي، “أننا دمرنا 8 مسيرات للحوثيين في اليمن وواحدة فوق خليج عدن خلال 24 ساعة”.

ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه عمليات القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة “أنصار الله” ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية تضامنًا مع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية، وذلك في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي والبحر المتوسط، كما أضافت إلى أهدافها السفن المرتبطة بأميركا وبريطانيا منذ شنّ جيش البلدين غارات جويّة داخل اليمن.

وفي 13 يونيو/ حزيران الجاري أعلنت الجماعة استهداف المجمع الحكومي في ريمة بغارتين أمريكية بريطانية، ما أسفر عن سقوط قتيلين وتسعة جرحى.

و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما يقابل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.