جراء الإهمال السعودي الفادح.. وفاة 577 حاجاً على الأقل خلال موسم الحج لهذا العام لارتفاع الحرارة وغياب وسائل الاسعاف

الرياض – وصلت حصيلة الوفيات بين حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة، إلى 577 معظمهم لأسباب مرتبطة بارتفاع درجة الحرارة، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

وتوفي ما لا يقل عن 323 حاجا مصريا خلال أداء فريضة الحج في مكة المكرمة، حسبما أفاد دبلوماسيان عربيان لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

وقال أحد الدبلوماسيين اللذين ينسقان استجابة بلديهما، إن “جميعهم ماتوا بسبب الحرارة” باستثناء شخص أصيب بجروح قاتلة خلال تدافع بسيط بين حشد من الحجاج، مضيفا أن الحصيلة مصدرها مشرحة المستشفى في حي المعيصم بمكة.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية وفاة 41 حاجا أردنيا خلال أداء مناسك الحج في مكة المكرمة.

وأضاف الدبلوماسيان أن العدد الإجمالي في مشرحة المعيصم، أكبر مشرحة في مكة، بلغ 550 جثة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 577، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

ويتأثر الحج بشكل متزايد بتغير المناخ، وفق دراسة سعودية نشرت الشهر الماضي قالت إن درجات الحرارة في المنطقة التي يتم فيها أداء الشعائر ترتفع بنسبة 0.4% كل عقد.

وشارك هذا العام نحو 1.83 مليون حاج، منهم 1.6 مليون من الخارج، بحسب السلطات السعودية.

يحاول عشرات الآلاف من الناس كل عام أداء فريضة الحج من دون الحصول على تأشيرات رسمية من أجل توفير المال، ما يجعل أداء المناسك أكثر خطورة لأن هؤلاء الحجاج غير المسجلين لا يستطيعون الوصول إلى المرافق المكيّفة التي توفرها السلطات السعودية.

وقال أحد الدبلوماسيين الذين تحدثا إلى وكالة فرانس برس امس الثلاثاء إن عدد الوفيات في صفوف الحجاج المصريين ارتفع “بالتأكيد” لأن عددا كبيرا منهم غير مسجلين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال مسؤولون سعوديون إنهم قاموا بإجلاء مئات الآلاف من الأشخاص غير المسجلين من مكة قبل أداء الحج.

ومن بين الدول الأخرى التي أبلغت عن وفيات خلال موسم الحج هذا العام تونس وإندونيسيا وإيران والسنغال.

وقالت شبكة أخبار جمهورية إيران الإسلامية امس الثلاثاء إن 11 إيرانيا لقوا حتفهم وتم نقل 24 حاجا إلى المستشفى دون أن تذكر سبب الوفيات.

وقالت وكالة الصحافة السنغالية امس الاول الاثنين إن ثلاثة مواطنين سنغاليين لقوا حتفهم خلال موسم الحج.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الإندونيسية امس الثلاثاء أن 144 إندونيسيا لقوا حتفهم خلال الحج، ولم توضح البيانات ما إذا كان أي من الوفيات بسبب ضربات الشمس.