هزلت.. بايدن “ينبح” على الصحافيين مستهزئاً ثم يضحك ببلاهة، ربما من نفسه/ شاهدوا

18 يونيو، 2024

ظهر الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيديو غريب، حيث قام برد فعل غير متوقع خلال إجابته على أسئلة الصحافيين في البيت الأبيض، وقام بالصراخ عليهم بشكل غير مفهوم ومن ثم ضحك.

وقد ظهر بايدن في الفيديو وهو يجلس في مكتبه بالبيت الأبيض، فيما انهالت عليه الأسئلة من قبل الصحافيين، فما كان منه إلا أن قام بمحاكاة الأصوات التي كانت صادرة عنهم، وقام بالصراخ مثلهم بكلمات غير مفهومة، ومن ثم ضحك ربما من نفسه.

وحسب المعلومات فإن مقطع الفيديو تم التقاطه خلال لقاء جمع بايدن بالأمين العام لحلف “الناتو” ينس ستولتنبرغ في البيت الأبيض.

وكتب أحد الأشخاص معلقا على الفيديو: “لو فعل ترامب ذلك لوصفته وسائل الإعلام بالجنون”.

وقام أحد الحسابات على منصة “إكس” بتشبيه الصوت الذي أصدره بايدن بـ “نباح الكلاب”.

وسخر ناشط آخر على الفيديو، وكتب: “نظرا لأن الكثير من الأشخاص يواجهون صعوبة في فك رموز ما قاله جو في هذا المقطع، فقد سمحت لنفسي بإضافة ترجمات”.

وفي الفيديو الذي نشره أضاف ترجمات ساخرة كتبت على الفيديو وفيها: “أنا لست قلقا أنا فقط بحاجة إلى تغيير الحفاضات”.

18 يونيو، 2024

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