هام للعابرين.. تعديل ساعات العمل على معبر الكرامة (جسر الملك حسين) بدءاً من يوم غد الأربعاء حتى السبت المقبل

18 يونيو، 2024

رام الله –  أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة (جسر الملك حسين) خلال الأيام القادمة، وذلك لتسهيل دخول واستقبال حجاج بيت الله الحرام العائدين إلى أرض الوطن، حيث سيكون دوام المعبر كالتالي:

* الأربعاء 19/06/2024: يعمل المعبر كالمعتاد ، وينتهي العمل للمغادرة والدخول للمسافرين الساعة 05:00 مساءً. و يستمر الدخول للحجاج فقط حتى الساعة 09:30 مساءً.

* الخميس 20/06/2024: يعمل المعبر كالمعتاد، وينتهي العمل للمغادرة الساعة 05:00 مساءً، والدخول للمسافرين الساعة 02:00 ظهراً. ويستمر الدخول للحجاج فقط حتى الساعة 10:00مساءً.

* الجمعة 21/06/2024: يكون المعبر مغلق بشكل كامل للمغادرة والدخول للمسافرين، ويعمل الدخول للحجاج فقط من الساعة 05:30 فجراً وحتى الساعة 05:00 مساءً.

* السبت 22/06/2024: يكون المعبر مغلق بشكل كامل للمغادرة والدخول للمسافرين، ويعمل الدخول للحجاج فقط من الساعة 08:00 صباحاً وحتى الساعة 05:00 مساءً.

18 يونيو، 2024

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