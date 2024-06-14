تنديداً بالإبادة الجماعية في غزة.. آلاف الأردنيين ينظمون فعالية حاشدة بعد صلاة الجمعة اليوم قرب سفارة الولايات المتحدة في عمان

عمان – رغم الأجواء شديدة الحرارة، شارك آلاف الأردنيين في الفعالية الحاشدة التي أقيمت بعد صلاة ظهر الجمعة أمام مسجد عباد الرحمن قرب سفارة الولايات المتحدة، وذلك تنديدا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحقّ الأهل في قطاع غزة بدعم وغطاء عسكري وسياسي واقتصادي أمريكي.

وأكد المشاركون دعمهم المطلق فصائل المقاومة الفلسطينية المسلّحة في مواجهة عدوان الاحتلال، مشددين على أن المقاومة هي السبيل الوحيد لردع العدوّ ودحر الاحتلال.

وصدحت حناجر المشاركين بهتافات هاجمت الولايات المتحدة باعتبارها الدولة التي تدعم الارهاب الصهيوني وتدعم قتل الأطفال في قطاع غزة.

وطالب المشاركون الحكومة الأردنية بوقف كلّ أشكال التطبيع مع العدوّ الصهيوني وإلغاء اتفاقية وادي عربة، كما طالبوا بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة ومنع القواعد العسكرية الأمريكية.

وفي التفاصيل، شارك آلاف الأردنيين بمسيرة شعبية عقب صلاة الجمعة في العاصمة عمّان، باتجاه السفارة الأميركية، رفضاً للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وللتخاذل الدولي في وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني وتضامناً مع أهالي القطاع والمقاومة.

وحملت المسيرة التي دعا لها “الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن” شعار “مجازر الصهاينة النازيين لن تنال من عزيمة شعبنا وجاهزية المقاومة”.

وهتف المشاركون في المسيرة للشعب الفلسطيني الصامد والمقاومة، وعبّروا عن اعتزازهم بإنجازاتها في ميادين القتال ضد العدوان الإسرائيلي.

واستنكر المشاركون بهتافاتهم، “الدعم الأمريكي المستمر للحكومة الصهيونية المجرمة”.

وشددوا على ضرورة “وقف العلاقات كافة مع دولة الاحتلال، كاتفاقية وادي عربة، واتفاقيات الماء مقابل الطاقة واتفاقية استيراد الغاز، والانسحاب من التعاملات الاقتصادية كافة”.

ورفض المتحدثون في الفعالية “الانحياز الدولي والأمريكي والغربي المشين إلى جانب آلة القتل والدمار، والتي خلفت آلاف الشهداء ومئات آلاف المصابين، على مرأى ومسمع المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان”.

ولليوم 252 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 37 ألفا و232 شهيدا، وإصابة 85 ألفا و37 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 1.7 مليون شخص من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.