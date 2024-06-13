هل هذا معقول؟؟..رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يلتقى قادة 5 جيوش عربية في البحرين لبحث “التعاون الأمني” رغم مجازر غزة

13 يونيو، 2024

واشنطن-  كشف موقع “أكسيوس” أن الجنرال هيرتسي هاليفي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قد التقى في وقت سابق من هذا الأسبوع في البحرين مع نظرائه من عدة جيوش عربية لمناقشة التعاون الأمني ​​الإقليمي، حسبما قال مصدران على دراية مباشرة بالاجتماع.

وبحسب ما ورد، لم يتم الكشف عن هذا الاجتماع الذي عقد تحت رعاية القيادة المركزية الأمريكية، بسبب الحساسيات السياسية الإقليمية حول الحرب في غزة .

وشارك في الاجتماع الجنرال هيرتسي هاليفي، رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، إلى جانب الجنرال الأمريكي ميشيل “إريك” كوريلا.

وكان الاجتماع بمثابة إشارة إلى أن الحوار العسكري والتطبيع بين إسرائيل والدول العربية مستمر في ظل القيادة المركزية الأمريكية على الرغم من الحرب الإسرائيلية الدموية على قطاع غزة.

وبالإضافة إلى كوريلا وهاليفي، حضر اجتماع يوم الاثنين الماضي في المنامة جنرالات كبار من البحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن ومصر.

وأشار الموقع إلى أن القيادة المركزية الأمريكية لم ترد على الفور على الأسئلة المتعلقة بالاجتماع.

وفي السنوات الأخيرة، عملت القيادة المركزية الأمريكية والبنتاغون مع الجيوش في المنطقة على تعزيز التعاون والتطبيع في مجال الدفاع الجوي والصاروخي.

وتعتبر الولايات المتحدة هزيمة الهجوم الإيراني غير المسبوق بالصواريخ والطائرات بدون طيار ضد إسرائيل في 13 أبريل بمثابة إنجاز كبير ونتيجة لهذا العمل.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إن التعاون مع إسرائيل والدول العربية في المنطقة سمح لهم بجمع المعلومات الاستخبارية والحصول على إنذار مبكر بشأن الهجوم.

وقال المسؤولون إن التعاون يشمل أيضًا المشاركة النشطة للأردن والسعودية في اعتراض الصواريخ والطائرات بدون طيار التي مرت عبر مجالهما الجوي بعد إطلاقها من إيران والعراق واليمن باتجاه إسرائيل.

13 يونيو، 2024

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