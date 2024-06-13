استشهاد مقاومين بصاروخ أانيرجا بعد خوضهما اشتباكاً مسلحاً لعدة ساعات مع قوات العدو في بلدة قباطية جنوب جنين

جنين – استشهد شابان مقاومان برصاص الاحتلال، بعد عصر اليوم الخميس، عقب اشتباك مسلح استمر لعدة ساعات في بلدة قباطية جنوب جنين.

وقال محافظ جنين كمال أبو الرب في تصريح صحفي: إنه تبلغ عبر الارتباط عن ارتقاء شهيدين بالمنزل المحاصر ببلدة قباطية جنوب جنين دون معلومات إضافية حول أسمائهم

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، منزلا بصاروخ أنيرجا في بلدة قباطية جنوب جنين، بعد ان اشتبكت مع مقاومين لأكثر من اربع ساعات.

وأعلن جيش الاحتلال عن إصابة أحد جنوده خلال اقتحام بلدة قباطية واشتباكه مع المقاومين الاثنين في المنزل المذكور.

ووثقت عدسات المواطنين قيام جرافات الاحتلال بانتشال جثماني الشهيدين عبر جرافات الاحتلال وإلقائها بشكل مهين خارج المنزل، ومن ثم جرى نقلها بأليات الاحتلال واحتجازها من قبل قوات الاحتلال.

وقالت مصادر محلية لـمراسلنا، إن قوات الاحتلال اقتحمت قباطيا بتعزيزات عسكرية كبيرة وجرافة، عقب اقتحام قوة خاصة ومحاصراتها منزلا في منطقة الكحليشة.

وأضافت المصادر أن اشتباكاً عنيفاً جرى ولعدة ساعات بين المقاومين الاثنين وقوات الاحتلال أطلقت خلالها قوات الاحتلال عدة صواريخ “أنيرجا” على المنزل، بالتزامن مع تحليق طائرة أباتشي حربية فوق البلدة.

وأشار إلى أن جرافة الاحتلال العسكرية شرعت بعملية هدم المنزل، في ظل مواجهات عنيفة في المكان، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة.

يجدر ذكره ان اقتحام الاحتلال لبلدة قباطية جنوب جنين جاء بالزامن مع اقتحام واسع شنه الاحتلال على مدينة ومخيم جنين واستمر لأكثر من 16 ساعة وانتهى باقتحام قباطية واتيال الشابين الفلسطينيين