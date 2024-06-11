وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال.. السنوار يبلغ قيادة حماس بالخارج: “لقد وضعنا الإسرائيليين حيث نريدهم”

زعمت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن قائد حماس في غزة يحيى السنوار بعث برسائل لقادة الحركة السياسيين وللوسطاء يؤكد فيها أن سقوط ضحايا من المدنيين” تضحية ضرورية لضخ الحياة في عروق هذه الأمة “.

وقال السنوار في رسائله، إن المزيد من الضحايا المدنيين، سيزيد الضغوط على إسرائيل عالميا، وأن النصر لبنيامين نتنياهو سيكون أسوأ من الهزيمة، وأن اقتحام الجيش الإسرائيلي لرفح لن يكون نزهة.

وبحسب مزاعم “وول ستريت جورنال”، فإن هدف السنوار هو التوصل لوقف دائم لإطلاق النار يسمح لحماس بإعلان النصر أمام إسرائيل.

وقال السنوار في رسالة حديثة إلى مسؤولي حماس الذين يفاوضون الوسطاء القطريين والمصريين لعقد صفقة تبادل اسرى ووقف القتال في غزة: “لقد وضعنا الإسرائيليين حيث نريدهم”.

وفي عشرات الرسائل، التي استعرضتها الصحيفة، أكد السنوار قناعته بأن إسرائيل لديها ما تخسره في الحرب أكثر من حماس.

وفي رسالة بتاريخ 11 أبريل إلى الزعيم السياسي لحماس إسماعيل هنية بعد مقتل ثلاثة من أبناء هنية البالغين في غارة جوية إسرائيلية، كتب السنوار أن وفاتهم ووفاة فلسطينيين آخرين من شأنه أن “يضخ الحياة في عروق هذه الأمة، ويدفعها إلى الصعود إلى مجدها وشرفها”.

وأبلغ السنوار الوسطاء العرب، أنه لن يقبل اتفاقا مع إسرائيل إلا بوقف دائم لإطلاق النار، كما شدد على أن الحركة “لن تلقي السلاح ولن توقع على أي مقترح يتضمن ذلك”.