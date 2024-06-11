حماس قدمت، اليوم الثلاثاء، لقطر ومصر ردها الرسمي على مقترح وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الاسرى والرهائن

واشنطن – ذكر مراسل أكسيوس على منصة إكس نقلا عن مصدرين أن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قدمت لقطر ومصر ردها الرسمي على المقترح الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

ولم يقدم المراسل مزيدا من التفاصيل.

وقد أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، مساء اليوم، أن وفدا مشتركا من حماس والجهاد سلّم رد فصائل المقاومة مساء اليوم للإخوة القطريين أثناء لقاء مع رئيس الوزراء القطري، وأيضاً تم إرسال الرد للأخوة المصريين.

وأضافت حماس والجهاد في تصريح صحفي: “يضع الرد الأولوية لمصلحة شعبنا الفلسطيني، وضرورة وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة بشكل تام.

وتابعتا: ” أبدى الوفد الفلسطيني جاهزيته للتعامل الإيجابي للوصول إلى اتفاق ينهي هذه الحرب ضد شعبنا انطلاقا من الشعور بالمسؤولية الوطنية.

وقال مسؤول مطلع على المحادثات، إن رد حماس على الاقتراح “يتضمن جدولا زمنيا جديدا لوقف إطلاق النار الدائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بما في ذلك رفح”.

كما أعلنت مصر وقطر تسلمهما ردا من حماس والفصائل الفلسطينية حول مقترح الهدنة.

وقالت البلدان في بيان مشترك: “تعلن مصر وقطر تسلمهما اليوم (الثلاثاء) 11 يونيو الجاري، ردا من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، حول المقترح الأميركي بشأن صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين”.

وأضاف بيان القاهرة والدوحة: “يؤكد الجانبان أن جهود وساطتهما المشتركة مع الولايات المتحدة الأميركية مستمرة إلى حين التوصل إلى اتفاق، حيث سيقوم الوسطاء بدراسة الرد والتنسيق مع الأطراف المعنية حيال الخطوات القادمة”.

وفي السياق، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن ردنا هو التزامنا بما التزمنا به سابقاً وهو وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة.

وأضاف في تصريحات لقناة الميادين: ” قدمنا بعض الملاحظات على المقترح إلى الوسطاء، ونعتقد أن الإدارة الأميركية تحاول إعطاء فرصة للإسرائيلي وهي منسجمة معه والخلاف تكتيكي فقط.