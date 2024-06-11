بموجب مادتين من قانون الجرائم الالكترونية.. الحكم بحبس الاعلامية هبة ابو طه لمدة سنة

عمان – قضت محكمة صلح جزاء عمان، اليوم الثلاثاء، بحبس الاعلامية هبة ابو طه لمدة عام، وذلك في قرار قابل للاستئناف.

وقال المحامي رامي عودة الله إن قرار الحكم صدر صباح اليوم، وذلك بعد أن قدم مرافعته الدفاعية النهائية يوم أمس.

وأضاف عودة الله أن قرار الحكم صدر وفقا للمواد 15 و17 من قانون الجرائم الالكترونية، حيث تم توجيه تهمتي اثارة النعرات، واشاعة أنباء كاذبة عبر الشبكة العنكبوتية، وذلك على خلفية مقال نشرته عبر أحد المواقع الالكترونية العربية.

وأشار عودة الله إلى أنه سيتقدم بطلب استئناف بالحكم الصادر بحق الزميلة هبه أبو طه ضمن المدة القانونية.

المصدر جو 24