بموجب مادتين من قانون الجرائم الالكترونية.. الحكم بحبس الاعلامية هبة ابو طه لمدة سنة

11 يونيو، 2024

عمان – قضت محكمة صلح جزاء عمان، اليوم الثلاثاء، بحبس الاعلامية هبة ابو طه لمدة عام، وذلك في قرار قابل للاستئناف.

وقال المحامي رامي عودة الله إن قرار الحكم صدر صباح اليوم، وذلك بعد أن قدم مرافعته الدفاعية النهائية يوم أمس.

وأضاف عودة الله  أن قرار الحكم صدر وفقا للمواد 15 و17 من قانون الجرائم الالكترونية، حيث تم توجيه تهمتي اثارة النعرات، واشاعة أنباء كاذبة عبر الشبكة العنكبوتية، وذلك على خلفية مقال نشرته عبر أحد المواقع الالكترونية العربية.

وأشار عودة الله إلى أنه سيتقدم بطلب استئناف بالحكم الصادر بحق الزميلة هبه أبو طه ضمن المدة القانونية.

المصدر جو 24

11 يونيو، 2024

مقالات ذات صلة

إدانة ابن بايدن بالتهم الفدرالية الثلاث الموجهة له، وابرزها حيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية

11 يونيو، 2024

وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال.. السنوار يبلغ قيادة حماس بالخارج: “لقد وضعنا الإسرائيليين حيث نريدهم”

11 يونيو، 2024

وقاحة.. شباب الحزب الصهيوني الديني يرسلون باقة زهور “باسم السنوار” للوزير المستقيل غانتس

10 يونيو، 2024

تيسير خالد: استقالة غانتس وايزنكوت تركت حكومة العدو الصهيوني فاشية عارية بدون مكياج

10 يونيو، 2024
جميع الحقوق محفوظة لـ موقع جريدة المجد الإلكتروني 2024
زر الذهاب إلى الأعلى