استشهاد صقر عابد وأحمد سمودي وأيمن أبو فضالة ومحمد مرعي ومصطفى مرعي وأحمد أبو عبيد بنيران العدو في محافظة جنين/ فيديو

جنين – استشهد 6 شبان برصاص قوات الاحتلال في بلدة كفر دان غرب محافظة جنين، وذلك فيما أطلقت مروحية حربية للاحتلال نيرانها في القرية بالتزامن مع اقتحام لقوات الاحتلال واندلاع اشتباكات مسلحة.

وقالت وزارة الصحة ان الشهداء هم : الشهيد صقر عارف عابد (٢٨ عاماً)‎, والشهيد أحمد محمد سمودي (٢٤ عاماً)‎, والشهيد أيمن عبد الكريم أبو فضالة (٢٤ عاماً) , و‎الشهيد محمد هزاع مرعي ( ٣٢ عاماً), والشهيد مصطفى علام مرعي (٢١ عاماً) والشهيد أحمد محمد أبو عبيد (٢١ عاماً)

وأعلن الاحتلال أنه قتل 3 فلسطينيين مسلحين خلال اقتحام قواته.

وفي التفاصيل، فإن قوات الاحتلال اقتحمت كفر دان وحاصرت منزلا قبل أن تقصفه بقذائف “إنيرغا”.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وحاصرت منزلا قبل أن يدفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى القرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات واشتباكات.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المكان لنقل المصابين، وأطلقت النار صوبها.

ووقعت اشتباكات مسلحة إثر ذلك بين مقاومين وقوات الاحتلال، تزامنا مع تحليق مكثف لطيران الاحتلال المسيّر والحربي فوق أجواء البلدة.

وفجر المقاومون عبوات ناسفة بآليات قوات الاحتلال التي اقتحمت القرية، وأطلقوا النار صوب شاحنة النقل التي استخدمتها قوة خاصة للتسلل.

وأعلنت سرايا القدس – كتيبة جنين، أن مقاتليها في مجموعات كفر دان يخوضون اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال بعد اكتشاف قوة خاصة تسللت إلى المنطقة.

لحظة إعدام جيش الاحتلال شاباً في بلدة كفردان غرب جنين pic.twitter.com/nQqacLUuK1 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) June 11, 2024