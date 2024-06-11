الإضراب يعمّ محافظة رام الله اليوم، حداداً على شهداء قرية كفر نعمة: محمد رسلان عبدو، ومحمد جابر عبدو، ورشدي عطايا، ووسيم زيدان

11 يونيو، 2024

رام الله 11-6-2024 وفا – عم الإضراب الشامل، اليوم الثلاثاء، محافظة رام الله والبيرة، حدادا على أرواح الشهداء، وتنديدا بجريمة الاحتلال، التي اسفرت عن استشهاد اربعة شبان في قرية كفر نعمة غرب رام الله .

وشمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة.

وكانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، إقليم رام الله والبيرة، قد أعلنت الإضراب العام والشامل لمناحي الحياة كافة في محافظة رام الله والبيرة، رفضا لجريمة الاحتلال في كفر نعمة مع الإبقاء على الفعالية الجماهيرية في ساحة مركز البيرة الثقافي نصرةً للمعتقلين وغزة.

وكان أربعة شبان، قد استشهدوا الليلة الماضية، وأصيب 8 آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب قرية كفر نعمة، وهم: محمد رسلان عبدو، ومحمد جابر عبدو، ورشدي سميح عطايا، ووسيم بسام زيدان.

وفي التفاصيل، استشهد 4 مواطنين وأصيب 8 آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء امسالاثنين، قرب قرية كفر نعمة، غرب رام الله.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية، أبلغتها باستشهاد 4 مواطنين برصاص الاحتلال في قرية كفر نعمة، هم: محمد رسلان عبدو، ومحمد جابر عبدو، ورشدي سميح عطايا، ووسيم بسام زيدان.

من جانبها، أفادت مصادر أمنية، بأن قوة خاصة إسرائيلية أطلقت الرصاص تجاه مركبة قرب قرية كفر نعمة، ما أدى لاستشهاد الشبان الأربعة، قبل احتجاز جثامينهم.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية عقب إطلاق النار صوب المركبة، ما أدى لاندلاع مواجهات.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تلقت بلاغا حول إصابات جراء إطلاق قوات الاحتلال النار صوب مركبة قرب قرية كفر نعمة.

وأفادت وزارة الصحة بوصول 8 إصابات برصاص الاحتلال، إلى مجمع فلسطين الطبي من قرية كفر نعمة، مشيرةً إلى أن الإصابات طفيفة إلى متوسطة.

وأعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، إقليم رام الله والبيرة، الإضراب العام والشامل لمناحي الحياة كافة في محافظة رام الله والبيرة، غدا الثلاثاء، رفضا لجريمة الاغتيال وارتقاء أربعة من الشهداء وعدد من الجرحى في قرية كفر نعمة، مع الإبقاء على الفعالية الجماهيرية في ساحة مركز البيرة الثقافي رفضا لعملية الاغتيال ونصرةً للمعتقلين وغزة.

https://x.com/PalinfoAr/status/1800367746812637453

11 يونيو، 2024

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