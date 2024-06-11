إدانة ابن بايدن بالتهم الفدرالية الثلاث الموجهة له، وابرزها حيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية

دانت هيئة محلفين هانتر بايدن، اليوم الثلاثاء، بتهم تتعلق بحيازة سلاح ناري بطريقة غير قانونية عندما كان مدمن مخدرات، في إطار أول محاكمة بقضية جنائية في التاريخ تستهدف نجل رئيس أميركي في منصبه.

وأدين نجل الرئيس جو بايدن البالغ 54 عاما بجميع التهم الفدرالية الثلاث الموجهة له، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.

واتهم هنتر بالكذب بشأن تعاطيه للمخدرات عند ملء استمارة شراء مطلوبة فيدراليا، أثناء شرائه سلاحا في عام 2018، مما يعد جناية.

ويأتي الحكم في وقت يسعى والده للفوز بولاية رئاسية ثانية، وبالتزامن مع خطاب مقرر للرئيس بشأن عنف الأسلحة النارية.

واجتمعت هيئة المحلفين لحوالى 3 ساعات على مدى يومين قبل التوصل إلى قرار إدانته.

ولم يدل هانتر بايدن بشهادته خلال المحاكمة التي استغرقت أسبوعا، وجرت في مدينة ويلمينغتون في ديلاوير التي يتحدر منها بايدن.