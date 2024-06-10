كتائب القسام تفجر قوة للعدو متحصنة بمنزل في مخيم الشابورة برفح، وتستهدف تحشدات أخرى شرق مدينة خانيونس/ شاهدوا

غزة – أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الاثنين، تفجير منزل في مخيم الشابورة بمدينة رفح كانت قوة إسرائيلية قد تحصنت بداخله، مؤكدة مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وقالت القسام في بلاغٍ عسكريٍ وصل المركز الفلسطيني للإعلام: “تمكن مجاهدونا من تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية تحصنت بداخله في مخيم الشابورة بمدينة رفح،

كما أوقع مجاهدو القسام أفراد القوة بين قتيل وجريح. وفور وصول قوة الإنقاذ دكوا محيط المنزل الذي تم تفجيره بقذائف الهاون”.

وبثت كتائب القسام مقطع فيديو لاستهداف تحشدات العدو شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع.

الاحتلال يعترف بمقتل 4 من جنوده

وفي الأثناء أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بمقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين جراء تفجير مبنى بقوة “إسرائيلية” في رفح.

وأشار موقع “حدشوت بزمان” العبري إلى ارتفاع عدد الجنود القتلى إلى 4، مع استمرار وجود جنديين عالقين في المبنى المنهار برفح.

وذكر موقع “حدشوت حموت” العبري أن هناك حدثًا أمنيًا صعبًا في رفح، حيث تقوم مروحيات عسكرية بإخلاء الجنود والضباط المصابين إلى مستشفى سوروكا، مع وجود قتلى ومحاصرين نتيجة لتفجير المبنى وانهياره بالقوة العسكرية.

وأفادت مصادر صحفية بهبوط مروحيات إسرائيلية تحمل جنودًا مصابين من معارك رفح في مستشفى سوروكا في بئر السبع ومستشفى “إيخلوف” في تل أبيب.