جيش العدو يؤكد سقوط مسيّرة تابعة له بصاروخ أرض جو في لبنان، وحزب الله يتبنى استهدافها قبل ان تنفذ اعتداءها/ فيديو

أكد الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، أنه تم إسقاط طائرة بدون طيار تابعة له، كانت تعمل في المجال الجوي اللبناني، بصاروخ أرض – جو.

وقال المتحدث ياسم الجيش الإسرائيلي في بيان له: “قبل قليل أطلق صاروخ أرض-ج و نحو طائرة مسيرة لسلاح الجو عملت في الأجواء اللبنانية، حيث أصيبت المسيرة وسقطت داخل الأراضي اللبنانية”.

وكان مراسلة قناة روسيا اليوم في لبنان قد أفاد بأنه تم إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية فوق أجواء منطقة إقليم التفاح جنوبي لبنان.

من جهته، أصدر “حزب الله” بيانا حول هذه العملية قال فيه: “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وأثناء المراقبة والمتابعة ‏الدائمة لحركة العدو في الأجواء اللبنانية، كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية لمسيّرة من نوع “هرمز 900″ مسلحة ‏بصواريخ لتنفذ بها اعتداءات على مناطقنا، وعند وصولها إلى دائرة النار استهدفها المجاهدون بأسلحة الدفاع ‏الجوّي قبل تنفيذ اعتدائها وأصابوها إصابة مباشرة وتم إسقاطها”.‏

وقد وزع الاعلام الحربي بطاقة هدف للطائرة المسيّرة الإسرائيلية “Hermes 900 – كوخاف”.

وأمس الأحد، أكد الجيش الإسرائيلي إطلاق “حزب الله” صواريخ مضادة للطائرات نحو مقاتلاته الحربية بسماء لبنان، لافنة إلى أنه هاجم مطلقي هذه الصواريخ.

وكان “حزب الله” اللبناني قد أعلن في ذات اليوم، أن وحدات الدفاع الجوي التابعة له تصدت بصواريخ أرض جو لطائرة حربية إسرائيلية انتهكت أجواء لبنان في ‏الجنوب وأجبرتها على التراجع خلف الحدود، وهي المرة الثانية التي يعلن فيها “الحزب” خلال هذا أسبوع، إطلاق صواريخ نحو الطائرات الحربية الإسرائيلية، إذ أنه كان قد أكد يوم الخميس الماضي، إطلاق صواريخ دفاع جوي على “طائرات العدو الإسرائيلي الحربية التي كانت تعتدي على سمائنا ‌‏وخرقت جدار الصوت في محاولة لإرعاب الأطفال مما أجبرها على التراجع الى خلف الحدود”.‏